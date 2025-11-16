الإثنين 17 نوفمبر 2025 أبوظبي الإمارات
الجالية الهندية تشيد باستدامة نموذج التسامح والتعايش السلمي في الإمارات

الجالية الهندية تشيد باستدامة نموذج التسامح والتعايش السلمي في الإمارات
17 نوفمبر 2025 01:01

أبوظبي (وام) 

أشاد عدد من ممثلي الجالية الهندية في الدولة، باستدامة نموذج التسامح والتعايش السلمي الذي تتبناه دولة الإمارات، التي بنت مجتمعاً يتسم بالتعددية والتنوع الثقافي والاجتماعي والديني بفضل القيادة الرشيدة التي آمنت بالقيم الإنسانية العالمية.
وأكدوا بمناسبة اليوم الدولي للتسامح، أن الإمارات التي تحتضن أكثر من 200 جنسية من الثقافات والأعراق المختلفة، تعيش في تناغم استثنائي يعكس وحدة التنوع ويبرهن على إمكانية تعايش شعوب العالم والعمل في ظل قيادة ملهمة تؤمن بتعزيز الاحترام المتبادل وتعزيز التعايش السلمي.
وقال ساتيا بابو، الأمين العام للمركز الاجتماعي والثقافي الهندي في أبوظبي: إن التسامح ليس قانوناً فحسب، بل منظومة عمل اجتماعي ونهج دولة تحرص على فتح آفاق جديدة أمام الجميع، مؤكداً أن نهج الإمارات يتجاوز مفهوم التعايش ليعكس التزاماً بالإنسانية والتعاطف مع الآخر. وأشاد بالمبادرات الحكومية التي تضمن الحقوق دون تمييز وتوفر الحياة الكريمة لكل من يعيش على أرض الدولة. 
من جانبه، أعرب بيرن كوتي، رئيس المركز الاجتماعي لكيرالا في أبوظبي، عن اعتزاز الجالية الهندية بالعيش في دولة، مثل الإمارات التي تمثل بيئة حاضنة للتعايش والتسامح بين الشعوب، منوهاً بحرص الإمارات على انتهاج سياسة حرية الدين والمعتقد من خلال منح المقيمين كافة، الحق في ممارسة شعائرهم الدينية بحرية كاملة، وإقامة دور العبادة لأتباع الأديان والطوائف المختلفة.

الجالية الهندية
الإمارات
الهند
اليوم الدولي للتسامح
اليوم العالمي للتسامح
التسامح
التسامح والتعايش
