محمد العلي: التسامح ركيزة للاستقرار والتنمية

أبوظبي (الاتحاد)

أكد الدكتور محمد عبدالله العلي، الرئيس التنفيذي لمركز تريندز للبحوث والاستشارات، أن التسامح يُشكِّل قيمة إنسانية محورية لضمان الاستقرار ودفع مسارات التنمية الشاملة.

وأضاف في تصريح له بمناسبة اليوم الدولي للتسامح أن هذه القيمة تمثّل أساساً لبناء مجتمعات قادرة على استيعاب التنوع ومواجهة خطابات التطرف والكراهية، مشيراً إلى أن غيابها يُغذِّي الانقسامات والصراعات. وشدّد الدكتور العلي على الدور الجوهري لمراكز الفكر والبحث العلمي ووسائل الإعلام في نشر ثقافة التعايش، مؤكداً ضرورة توظيف الذكاء الاصطناعي وأدوات الإعلام الجديد والتكنولوجيا لإنتاج محتوى يُرسِّخ قيم التفاهم وقبول الآخر.

ودعا الدكتور إلى تكامل الجهود بين البحث العلمي والإعلام لتقديم خطاب معرفي عقلاني يواجه الأفكار الهدامة، مستشهداً بتجربة «تريندز» وبرامجه المتخصِّصة في تعزيز التسامح ونشر الوعي المجتمعي.