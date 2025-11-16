الإثنين 17 نوفمبر 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

«هيئة أبوظبي للتراث» تشارك في المهرجان الوطني للتسامح

«الهيئة» قدمت لزوار المهرجان تجربة تراثية ثرية (وام)
17 نوفمبر 2025 01:02

أبوظبي (وام)

أخبار ذات صلة
رئيس الدولة والرئيس الكوري يبحثان تعزيز الشراكة الاستراتيجية
الإمارات وكوريا.. 45 عاماً من العلاقات المتميزة

تشارك هيئة أبوظبي للتراث في فعاليات الدورة السابعة من المهرجان الوطني الذي تنظمه وزارة التسامح والتعايش في حديقة أم الإمارات بأبوظبي ويختتم اليوم. وقدمت «الهيئة» لزوار المهرجان تجربة تراثية ثرية عبر مجموعة من المنصات والأركان المتخصصة، تشمل ركن التراث البحري، والألعاب الشعبية، وسنع القهوة، وورش التلوين، إلى جانب سلسلة من الأنشطة الموجّهة للأطفال لتعريفهم بتراث الإمارات الأصيل وتعزيز ارتباطهم به وترسيخ قيمه في نفوسهم.
وعرف جناح «الهيئة» الزوار بأبرز المهرجانات والبرامج والفعاليات التي تنظمها على مدار العام، والتي تجسّد دورها في صون التراث الوطني وتعزيز الهوية الإماراتية، فضلاً عن إبراز الثقافة الإماراتية أمام زوار المهرجان من مختلف الدول. وشهد جناح هيئة أبوظبي للتراث إقبالاً لافتاً منذ اليوم الأول لافتتاح المهرجان، واستقطب أعداداً كبيرة من المهتمين بالتراث الإماراتي.
يذكر أن الدورة السابعة من المهرجان الوطني للتسامح والتعايش تضم أكثر من 49 جناحاً تمثل جهات حكومية وخاصة وسفارات دول شقيقة وصديقة.

المهرجان الوطني للتسامح والتعايش
أبوظبي
الإمارات
هيئة أبوظبي للتراث
وزارة التسامح والتعايش
التسامح
آخر الأخبار
فتاة فلسطينية تسير بين خيام النازحين خلال المطر في مدينة غزة (رويترز)
الأخبار العالمية
خروج مراكز طبية عن الخدمة في غزة جراء المنخفض الجوي
اليوم 01:04
نصب السيف الدمشقي في ساحة الأمويين بدمشق (رويترز)
الأخبار العالمية
الأمم المتحدة: جهود الاستجابة الإنسانية متواصلة في سوريا
اليوم 01:04
فريق إنقاذ خلال انتشال مهاجرين غرق مركبهم في البحر المتوسط - أرشيفية
الأخبار العالمية
«الهلال الأحمر»: غرق 4 بانقلاب قاربي مهاجرين قبالة ليبيا
اليوم 01:04
لاجئون سودانيون ينتظرون خارج مكتب تسجيل مفوضية اللاجئين في مخيم «طينة» بتشاد (أ ف ب)
الأخبار العالمية
المتحدث باسم الصليب الأحمر لـ«الاتحاد»: تدهور غير مسبوق للأوضاع الإنسانية في السودان
اليوم 01:04
مبنى مدمر قرب مخيم لنازحين فلسطينيين في مدينة غزة (رويترز)
الأخبار العالمية
غارات إسرائيلية ونسف منازل في خان يونس ورفح
اليوم 01:04
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©