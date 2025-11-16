«هيئة أبوظبي للتراث» تشارك في المهرجان الوطني للتسامح

أبوظبي (وام)

تشارك هيئة أبوظبي للتراث في فعاليات الدورة السابعة من المهرجان الوطني الذي تنظمه وزارة التسامح والتعايش في حديقة أم الإمارات بأبوظبي ويختتم اليوم. وقدمت «الهيئة» لزوار المهرجان تجربة تراثية ثرية عبر مجموعة من المنصات والأركان المتخصصة، تشمل ركن التراث البحري، والألعاب الشعبية، وسنع القهوة، وورش التلوين، إلى جانب سلسلة من الأنشطة الموجّهة للأطفال لتعريفهم بتراث الإمارات الأصيل وتعزيز ارتباطهم به وترسيخ قيمه في نفوسهم.

وعرف جناح «الهيئة» الزوار بأبرز المهرجانات والبرامج والفعاليات التي تنظمها على مدار العام، والتي تجسّد دورها في صون التراث الوطني وتعزيز الهوية الإماراتية، فضلاً عن إبراز الثقافة الإماراتية أمام زوار المهرجان من مختلف الدول. وشهد جناح هيئة أبوظبي للتراث إقبالاً لافتاً منذ اليوم الأول لافتتاح المهرجان، واستقطب أعداداً كبيرة من المهتمين بالتراث الإماراتي.

يذكر أن الدورة السابعة من المهرجان الوطني للتسامح والتعايش تضم أكثر من 49 جناحاً تمثل جهات حكومية وخاصة وسفارات دول شقيقة وصديقة.