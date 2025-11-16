4 تريليونات درهم تجارة غير نفطية بين الإمارات وكوريا بحلول 2031

رشا طبيلة (أبوظبي)

طريق خصب من التعاون والشراكة الاقتصادية والتجارية والاستثمارية في مختلف القطاعات الحيوية، مثل الطاقة والاستدامة والتكنولوجيا والشركات الناشئة والصناعة والطاقة النووية، وغيرها من القطاعات بين الإمارات وجمهورية كوريا.

وتمثّل اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين البلدين أحد منجزات برنامج التجارة الخارجية الذي تنفّذه دولة الإمارات، والهادف إلى المساهمة في زيادة قيمة التجارة الخارجية غير النفطية إلى ما يفوق 4 تريليونات درهم بحلول عام 2031 عن طريق إزالة أو تخفيض الرسوم الجمركية، وتحسين وصول المصدرين إلى الأسواق، وإزالة الحواجز أمام التجارة وتأسيس منصة للتعاون مع القطاع الخاص.

ووفق الاتفاقية، يستفيد المستثمرون والشركات من الجانبين من إلغاء أغلب الرسوم الجمركية، وإزالة الحواجز أمام التجارة في أهم القطاعات، بما يشمل الطاقة والموارد والرعاية الصحية والصناعات المتقدمة والمزارع الذكية والاقتصاد البيولوجي بجانب تعزيز الوصول إلى الأسواق في المناطق سريعة النمو في الشرق الأوسط وآسيا.

تُعد كوريا الشريك التجاري الـ10ضمن دول آسيا غير العربية لتجارة الإمارات غير النفطية معها والمرتبة الـ30 عالمياً، في حين أن الإمارات الشريك التجاري الثاني عربياً والـ14عالمياً لكوريا خلال 2023 بعد أن بلغ حجم التجارة الخارجية غير النفطية بين البلدين نحو 19.4 مليار درهم، حيث إن، دولة الإمارات تستأثر بنسبة 20% من تجارة كوريا مع الدول العربية.



اتفاقيات مذكرات التفاهم

وقع الجانبان اتفاقية إطارية للتعاون في مجال تغيّر المناخ، وتم إعلان وتبادل وتوقيع عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم تهدف إلى تنمية التعاون وتوسيع آفاق الشراكة الاستراتيجية الخاصة التي تجمع البلدين.

وشملت الاتفاقيات ومذكرات التفاهم، مذكرة للتعاون في تطوير البنية التحتية للطاقة في «دول ثالثة»، ومذكرة تفاهم بين وزارة الاقتصاد في الدولة ووزارة المشاريع الصغيرة والشركات الناشئة في كوريا، وخطابات نوايا لبناء 10 ناقلات للغاز الطبيعي المُسال بقيمة إجمالية تبلغ 9.4 مليار درهم بين كل من «أدنوك للإمداد والخدمات» وشركة سامسونج للصناعات الثقيلة و«هانوا أوشن»، ومذكرة تفاهم إطارية للتعاون الاستثماري، إضافة إلى مذكرة تفاهم بشأن الاستثمار المشترك لمحطات الطاقة النووية في «البلدان الثالثة»، ومذكرة تفاهم بشأن تعزيز القدرات في مجال الملكية الفكرية بين وزارة الاقتصاد والمكتب الكوري للملكية الفكرية، ومذكرة تفاهم بشأن التعاون المشترك في أفريقيا بين وزارتي الخارجية في دولة الإمارات وجمهورية كوريا، فضلاً عن مذكرة تفاهم بشأن التعاون في مجال النقل البحري بين وزارة الطاقة والبنية التحتية ووزارة المحيطات والثروة السمكية في جمهورية كوريا، ومذكرة تفاهم بشأن التعاون في المجالات الثقافية، ومذكرة تفاهم بين وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة ووزارة التجارة والصناعة والطاقة في كوريا بشأن التقاط وتخزين الكربون، ومذكرة تفاهم بين أكاديمية أنور قرقاش الدبلوماسية والأكاديمية الدبلوماسية الوطنية الكورية.



إقبال متزايد

وتم أيضاً إعلان اتفاقية تعاون استراتيجي جرى توقيعها في وقت سابق بين شركة أدنوك مع ائتلاف من الشركات الكورية، يضم مؤسسة النفط الوطنية الكورية، وشركة «جي إس إنرجي»، وشركة «بوسكو القابضة» وشركة «سامسونج» الهندسية، إضافة إلى توقيع مذكرة تفاهم بين «أدنوك» وشركة «هيوسونج» لاستكشاف فرص التعاون على امتداد سلسلة القيمة لغاز البترول المسال، بما يشمل الخدمات اللوجستية والتوريد، وتم أيضاً «الترتيب التنفيذي» بين الهيئة الاتحادية للطاقة النووية في الإمارات العربية المتحدة والمعهد الكوري للسلامة النووية في جمهورية كوريا لتبادل المعلومات التقنية والتعاون في مسائل السلامة النووية والحماية من الإشعاع، كما تم توقيع مذكرة تفاهم بشأن التعاون في مجالات تطوير إدارة الطيف الراديوي، ومذكرة تفاهم بشأن مشروع المخزون الاستراتيجي للنفط بين دولة الإمارات وجمهورية كوريا.