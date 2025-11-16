الإثنين 17 نوفمبر 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

رئيس الدولة والرئيس الكوري يبحثان تعزيز الشراكة الاستراتيجية

رئيس الدولة والرئيس الكوري يبحثان تعزيز الشراكة الاستراتيجية
17 نوفمبر 2025 01:03

أبوظبي (الاتحاد)

أخبار ذات صلة
الإمارات وكوريا.. 45 عاماً من العلاقات المتميزة
«براكة».. نموذج للشراكة الاستراتيجية بين الإمارات وكوريا

يبحث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وفخامة لي جيه ميونغ، رئيس جمهورية كوريا، الذي يبدأ اليوم، «زيارة دولة» لدولة الإمارات العربية المتحدة، فرص تعزيز العلاقات التنموية والاقتصادية بين البلدين، وتوسيع آفاقها، بما يعود بالخير والازدهار على شعبيهما، إضافةً إلى العمل المشترك لتحقيق أهداف الشراكة الاستراتيجية الخاصة والشراكة الاقتصادية الشاملة بين البلدين. 
كما يبحث سموه والرئيس الكوري خلال زيارته الأولى إلى الدولة بعد انتخابه رئيساً لجمهورية كوريا، عدداً من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.
وترتبط دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية كوريا الجنوبية بشراكة استراتيجية خاصة، أضفت على علاقاتهما الثنائية أهمية استثنائية، ودفعتها باستمرار نحو المزيد من النمو والتقدم، تجسيداً لرؤاهما في تعزيز التنمية والازدهار لشعبي البلدين.

رئيس الدولة
محمد بن زايد
الإمارات
الرئيس الكوري
الرئيس الكوري الجنوبي
رئيس الدولة والرئيس الكوري
رئيس كوريا الجنوبية
رئيس كوريا
جمهورية كوريا
كوريا الجنوبية
الإمارات وكوريا الجنوبية
آخر الأخبار
فتاة فلسطينية تسير بين خيام النازحين خلال المطر في مدينة غزة (رويترز)
الأخبار العالمية
خروج مراكز طبية عن الخدمة في غزة جراء المنخفض الجوي
اليوم 01:04
نصب السيف الدمشقي في ساحة الأمويين بدمشق (رويترز)
الأخبار العالمية
الأمم المتحدة: جهود الاستجابة الإنسانية متواصلة في سوريا
اليوم 01:04
فريق إنقاذ خلال انتشال مهاجرين غرق مركبهم في البحر المتوسط - أرشيفية
الأخبار العالمية
«الهلال الأحمر»: غرق 4 بانقلاب قاربي مهاجرين قبالة ليبيا
اليوم 01:04
لاجئون سودانيون ينتظرون خارج مكتب تسجيل مفوضية اللاجئين في مخيم «طينة» بتشاد (أ ف ب)
الأخبار العالمية
المتحدث باسم الصليب الأحمر لـ«الاتحاد»: تدهور غير مسبوق للأوضاع الإنسانية في السودان
اليوم 01:04
مبنى مدمر قرب مخيم لنازحين فلسطينيين في مدينة غزة (رويترز)
الأخبار العالمية
غارات إسرائيلية ونسف منازل في خان يونس ورفح
اليوم 01:04
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©