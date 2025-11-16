حمدان بن محمد ومنصور بن محمد يحضران أفراح عبد الغفار حسين والمري

حضر سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، حفل الاستقبال الذي أقامه خالد عبد الغفار حسين اليوم في مجلس الخوانيج، بمناسبة زفاف نجله أحمد على كريمة سعادة الفريق محمد أحمد المري، مدير عام الإدارة العامة للهوية وشؤون الأجانب بدبي.

وهنأ سموه، العريس وذويه، متمنياً له حياة مكللة بالاستقرار والتوفيق والسعادة.

