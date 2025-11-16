الإثنين 17 نوفمبر 2025 أبوظبي الإمارات
علوم الدار

حمدان بن محمد ومنصور بن محمد يحضران أفراح عبد الغفار حسين والمري

حمدان بن محمد في صورة جماعية لدى حضوره حفل الاستقبال في مجلس الخوانيج بحضور محمد المري وخالد عبد الغفار حسين (وام)
16 نوفمبر 2025 21:37

حضر سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، حفل الاستقبال الذي أقامه خالد عبد الغفار حسين اليوم في مجلس الخوانيج، بمناسبة زفاف نجله أحمد على كريمة سعادة الفريق محمد أحمد المري، مدير عام الإدارة العامة للهوية وشؤون الأجانب بدبي.
وهنأ سموه، العريس وذويه، متمنياً له حياة مكللة بالاستقرار والتوفيق والسعادة.

كما حضر سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس اللجنة الأولمبية الوطنية، حفل الاستقبال الذي أقامه خالد عبدالغفار حسين، اليوم، في مجلس الخوانيج، بمناسبة زفاف نجله أحمد على كريمة الفريق محمد أحمد المري، مدير عام الإدارة العامة للهوية وشؤون الأجانب بدبي.
وهنأ سموه العريس وذويه، متمنياً له حياة مكللة بالاستقرار والتوفيق والسعادة.

المصدر: وام
حمدان بن محمد
أفراح المري
