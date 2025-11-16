برعاية عمار بن حميد.. «نقل عجمان» تنظم مؤتمر ومعرض عجمان لتكنولوجيا النقل غداً

عجمان (وام)

برعاية سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي، ولي عهد عجمان، رئيس المجلس التنفيذي، تنظم هيئة النقل في الإمارة، النسخة الثانية من مؤتمر ومعرض عجمان لتكنولوجيا النقل 2025، الذي ينطلق يوم غدٍ الثلاثاء، ويستمر يومين. وأعلنت «الهيئة» أنها أنهت استعدادها لتنظيم الحدث، الذي يقام تحت شعار «بناء مستقبل ذكي ومستدام للنقل»، بمشاركة نخبة من الجهات الحكومية والخاصة، وعدد من الخبراء والمتخصصين في مجالات النقل الذكي، والتقنيات الحديثة، والاستدامة، من داخل الدولة وخارجها. ويعد المؤتمر منصة رائدة تجمع صناع القرار والمبتكرين والباحثين والخبراء لمناقشة مستقبل النقل المستدام، واستعراض أحدث الحلول الذكية والرقمية التي تسهم في تطوير منظومة النقل في إمارة عجمان ودولة الإمارات.

وأكد عمر محمد لوتاه، مدير عام هيئة النقل في عجمان، أن تنظيم النسخة الثانية من المؤتمر يأتي امتداداً للنجاح الذي حققته النسخة الأولى في عام 2024، التي رسخت مكانة عجمان منصة إقليمية للحوار حول مستقبل النقل الذكي والمستدام، مشيراً إلى أن بناء مستقبل ذكي ومستدام للنقل يتطلب توحيد الجهود وتبني التقنيات الحديثة لتقديم خدمات أكثر كفاءة واستدامة، تسهم في تحقيق مستهدفات رؤية عجمان 2030.

وأضاف: سيشهد المؤتمر مشاركة محلية وإقليمية وعالمية واسعة، ومتحدثين محليين ودوليين يمثلون مؤسسات وشركات عالمية رائدة في مجالات النقل والتكنولوجيا، وسيتم خلاله استعراض تجارب متميزة في تطوير البنية التحتية للنقل المستدام، وتسليط الضوء على أهمية الشراكات بين القطاعين العام والخاص في دعم منظومة النقل الذكي في الإمارة.