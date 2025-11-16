الإثنين 17 نوفمبر 2025 أبوظبي الإمارات
علوم الدار

برعاية عمار بن حميد.. «نقل عجمان» تنظم مؤتمر ومعرض عجمان لتكنولوجيا النقل غداً

برعاية عمار بن حميد.. «نقل عجمان» تنظم مؤتمر ومعرض عجمان لتكنولوجيا النقل غداً
17 نوفمبر 2025 01:03

عجمان (وام)

