علوم الدار

صقر غباش يترأس وفد "الوطني الاتحادي" في زيارة إلى المجر

صقر غباش
17 نوفمبر 2025 11:55

يترأس معالي صقر غباش رئيس المجلس الوطني الاتحادي، وفد المجلس في زيارة رسمية إلى المجر، والتي تبدأ غدا وتستمر يومين، يجري خلالها مباحثات لتعزيز علاقات التعاون في مختلف المجالات بين البلدين الصديقين لا سيما البرلمانية منها.
ويضم وفد المجلس في عضويته، معالي الدكتور علي راشد النعيمي، وكل من سارة محمد فلكناز رئيسة لجنة الصداقة البرلمانية مع المجر، وحميد أحمد الطاير، وخالد عمر الخرجي، وشيخة سعيد الكعبي، وميرة سلطان السويدي، أعضاء المجلس، والدكتور عمر عبد الرحمن النعيمي الأمين العام للمجلس، وعفراء راشد البسطي الأمين العام المساعد للاتصال البرلماني، وطارق أحمد المرزوقي الأمين العام المساعد لشؤون الرئاسة.

ومن المقرر أن تتضمن الزيارة لقاءات ثنائية لمعالي صقر غباش مع عدد من المسؤولين في المجر، بهدف بحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين الجانبين، وتوسيع مجالات الشراكة بين المجلسين، تجسيداً لعلاقات الشراكة القائمة بين دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية المجر والتي تحظى بدعم قيادتي البلدين الصديقين، وشهدت في عام 2025 نقلة نوعية عكستها الزيارات المتبادلة رفيعة المستوى التي أرست أسس الشراكة الاستراتيجية بين الجانبين.
وتُجسّد العلاقات البرلمانية بين المجلس الوطني الاتحادي والجمعية الوطنية في المجر أحد أبرز مسارات التعاون بين البلدين التي تُعزز مختلف أوجه التعاون، فيما شكّل الاجتماع الأول للجنة الصداقة البرلمانية الإماراتية - المجرية، الذي عقد افتراضياً في عام 2024، محطةً بارزة في مسار هذه العلاقات، وذلك من ترسّيخ الدور المتنامي للدبلوماسية البرلمانية في دعم المصالح المشتركة وذات الأولوية للبلدين والشعبين الصديقين.

المصدر: وام
