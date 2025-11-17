الثلاثاء 18 نوفمبر 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

الإمارات ونيجيريا تبحثان تعزيز التعاون في مجالات السياحة والصناعات الإبداعية

الإمارات ونيجيريا تبحثان تعزيز التعاون في مجالات السياحة والصناعات الإبداعية
17 نوفمبر 2025 12:35

ناقش معالي عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد والسياحة، ومعالي حناتو موسى موساوا، وزيرة الفنون والثقافة والسياحة والاقتصاد الإبداعي في نيجيريا، خلال اجتماع ثنائي عقد بمقر الوزارة في دبي، سبل تعزيز التعاون المشترك بين البلدين في مجالات السياحة والصناعات الإبداعية والثقافية، وتبادل أحدث الخبرات وأفضل الممارسات الداعمة للنمو السياحي والإبداعي خلال المرحلة المقبلة.

وأكد معالي عبدالله بن طوق، أن دولة الإمارات تولي اهتماماً متزايداً بتعزيز علاقاتها الاقتصادية والاستثمارية مع دول القارة الأفريقية، عبر تشجيع الشركات الإماراتية على توسيع نطاق أعمالها واستثماراتها في مختلف الأسواق الأفريقية.

وأضاف أن ذلك يأتي انطلاقاً من حرص الإمارات على دعم مسارات التنمية المستدامة في القارة، والمساهمة في بناء شراكات اقتصادية فاعلة تسهم في دفع النمو، وتعزيز الازدهار المشترك بين الجانبين.

وأشار معاليه إلى أن نيجيريا تمثل سوقاً واعدة للاستثمار في قطاعات السياحة والفندقة والبنية التحتية السياحية، مدفوعةً بزيادة الإقبال على الوجهات الأفريقية وتنامي الاهتمام العالمي بالسياحة المستدامة، ما يجعلها شريكاً مهماً لدولة الإمارات في تعزيز النمو السياحي في القارة، كما تعد من أبرز الوجهات السياحية في أفريقيا بما تمتلكه من مقومات سياحية متنوعة وغنية.

أخبار ذات صلة
أُقيمت له مراسم استقبال رسمية.. رئيس الدولة يستقبل الرئيس الكوري في قصر الوطن
فريق الإغاثة الإماراتي يختتم مهامه الإنسانية في أفغانستان

واستعرض معاليه، خلال اللقاء، «الاستراتيجية الوطنية للسياحة 2031» في دولة الإمارات، ودورها البارز في دعم استدامة وتنافسية القطاع السياحي في الدولة بحلول العقد المقبل، حيث وضعت مستهدفات وطنية طموحة، تضمنت رفع مكانة الإمارات لتصبح الأولى عالمياً كأفضل هوية سياحية، وزيادة مساهمة القطاع السياحي في الناتج المحلي الإجمالي للاقتصاد الوطني إلى 450 مليار درهم، وجذب استثمارات سياحية بقيمة 100 مليار درهم في أسواق الدولة، واستقطاب 40 مليون نزيل فندقي.

وناقش الجانبان، خلال اللقاء، سبل تعزيز الاستفادة من مخرجات «قمة الإمارات وأفريقيا للاستثمار السياحي» بما يساهم في دعم الاستثمارات السياحية المتبادلة بين البلدين، وتشجيع إقامة مشاريع سياحية جديدة ومتنوعة على صعيد القطاعين الحكومي والخاص، لتعزيز النمو الاقتصادي وتطوير البنية التحتية السياحية، بما يخدم رؤية كل من الإمارات ونيجيريا في هذا المجال الحيوي.

كما بحث الجانبان آليات دعم التواصل بين مجتمع الأعمال الإماراتي والنيجيري لاكتشاف الفرص الاستثمارية السياحية المتاحة في أسواق البلدين، وتوسيع نطاق الشراكة الاقتصادية، وتشجيع الاستثمارات المشتركة التي تدعم تطوير البنية التحتية السياحية، وتعزيز حركة السياحة المتبادلة، بما يسهم في تحقيق نمو مستدام لهذا القطاع.

وتطرقا إلى أهمية تعزيز فرص التعاون في مجالات وأنشطة الاقتصاد الإبداعي، ودوره في دعم قطاع السياحة وتقديم تجارب متميزة للزوار والسياح، من خلال تطوير الصناعات الثقافية والفنية، وتعزيز حضور الفنون المحلية والحرف التقليدية في المشهد السياحي، بما يدعم إثراء الترويج للهوية الثقافية، وتوفير فرص جديدة للنمو الاقتصادي المستدام في كلا البلدين.

المصدر: الاتحاد - أبوظبي
نيجيريا
الإمارات
آخر الأخبار
شباب الأهلي يفوز على كاظمة الكويتي في سوبر غرب آسيا للسلة
الرياضة
شباب الأهلي يفوز على كاظمة الكويتي في سوبر غرب آسيا للسلة
اليوم 12:44
أُقيمت له مراسم استقبال رسمية.. رئيس الدولة يستقبل الرئيس الكوري في قصر الوطن
علوم الدار
أُقيمت له مراسم استقبال رسمية.. رئيس الدولة يستقبل الرئيس الكوري في قصر الوطن
اليوم 12:34
فتح باب التسجيل للجولة الثانية من «دبي للشراعية 22 قدماً»
الرياضة
فتح باب التسجيل للجولة الثانية من «دبي للشراعية 22 قدماً»
اليوم 12:32
أرسنال وشوبا العقارية يحتفلان بعامين من الشراكة الناجحة
الرياضة
أرسنال وشوبا العقارية يحتفلان بعامين من الشراكة الناجحة
اليوم 12:29
كومان يحل لغز خط الوسط!
الرياضة
كومان يحل لغز خط الوسط!
اليوم 12:27
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©