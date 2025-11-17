الثلاثاء 18 نوفمبر 2025 أبوظبي الإمارات
علوم الدار

«شرطة أبوظبي» تُطلع وفداً من سلوفاكيا على أفضل الممارسات التطويرية

«شرطة أبوظبي» تُطلع وفداً من سلوفاكيا على أفضل الممارسات التطويرية
17 نوفمبر 2025 14:51

أطلعت القيادة العامة لشرطة أبوظبي، وفداً من سلوفاكيا على أبرز الممارسات التطويرية والأنظمة المتقدمة التي تعزز استدامة الأمن والأمان في إمارة أبوظبي، في إطار جهودها المستمرة لتعزيز التعاون المشترك وتبادل الخبرات مع المؤسسات الأمنية في الدول الصديقة.

واستقبل العميد الدكتور راشد محمد بورشيد، مدير أكاديمية سيف بن زايد للعلوم الشرطية والأمنية، الوفد السلوفاكي برئاسة ماتوش سوتاج إيشنوك، وزير الداخلية في الجمهورية السلوفاكية والوفد المرافق له.

وجرى، خلال اللقاء، بحث سبل تعزيز التعاون في مجالات العمل الشرطي والأمني، واستعراض فرص المقارنة المعيارية لأفضل الممارسات والخدمات التطويرية، بالإضافة إلى التعرف على الدور الريادي للأكاديمية في اعتماد أحدث التقنيات في التدريب الشرطي والأمني، بما يواكب أرقى المعايير والممارسات العالمية.

وشملت الجولة زيارة المدينة الآمنة، حيث استقبل الوفد الزائر العقيد المهندس سعيد عبدالله الرشيدي، مدير إدارة المدينة الآمنة، وقدم المقدم مهندس أحمد سرور الشامسي، نائب مدير إدارة المدينة الآمنة شرحًا مفصلاً للإنجازات الريادية والأنظمة الحديثة المعتمدة في توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي لتعزيز المنظومة الأمنية وفق أرقى المعايير والممارسات العالمية.

واستمع الوفد إلى عرض شامل حول آليات العمل والتقنيات المتقدمة، بما يشمل نظم الرقابة الإلكترونية والحلول الذكية الداعمة لصناعة القرار الأمني، بما يسهم في رفع كفاءة الاستجابة، وتحسين جودة الأداء، مطلعًا على أحدث الأنظمة المرتبطة بالأبراج والكاميرات وتقنيات التتبع الجغرافي، إلى جانب النماذج الذكية المتخصصة في تحليل البيانات وتطبيقات المراقبة المتطورة.

وثمّن الوفد الزائر الإنجازات التطويرية، والجهود الابتكارية التي حققتها شرطة أبوظبي، مؤكدين أهمية تطوير الشراكات الدولية، وتبني المبادرات التقنية المشتركة، وتبادل الخبرات، لما له من أثر إيجابي في تعزيز العمل الأمني.

المصدر: وام
أبوظبي
شرطة أبوظبي
