محمد بن راشد: تطور قطاع الطيران وازدهاره في الإمارات فصل مهم من فصول قصة نجاحها

زار صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، يرافقه سموّ الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية، اليوم، معرض دبي للطيران 2025 في دورته التاسعة عشرة، حيث قام سموه بجولة في أجنحة المعرض الذي يُعد أحد أهم منصات صناعة الطيران والدفاع والفضاء عالمياً، وتشارك فيه نخبة من الشركات العالمية والإقليمية وروّاد الابتكار في القطاع.

وأبدى سموه، خلال الجولة، اهتمامه بالابتكارات والتقنيات المتقدمة التي عرضتها الشركات المشاركة، مستطلعا أحدث الحلول في مجالات الطيران والدفاع والفضاء، ومؤكدا أهمية دعم التطوير التقني وتعزيز تنافسية القطاع على الصعيدين الإقليمي والعالمي.

كما اطّلع سموه على المشاريع والطائرات الجديدة، بما في ذلك الطائرات المدنية والعسكرية المتطورة، بحضور سموّ الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس هيئة دبي للطيران المدني، رئيس مطارات دبي، الرئيس الأعلى الرئيس التنفيذي لطيران الإمارات والمجموعة، وعدد من كبار المسؤولين.

وأثنى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم على جهود الابتكار والبحث العلمي الذي يسهم في تعزيز مكانة الدولة كوجهة رائدة لصناعة الطيران، وقال سموه «تطور قطاع الطيران وازدهاره في دولة الإمارات فصل مهم من فصول قصة نجاحها.. واستدامة ريادتنا في هذا القطاع تعتمد على دعم الابتكار، وبناء الشراكات مع أكبر وأهم المصنعين ومطوري تكنولوجيا الطيران حول العالم، وتطوير الكفاءات الوطنية القادرة على المنافسة عالمياً».

وأضاف سموه أن دبي ستواصل الاستثمار في البنية التحتية الذكية والمطارات المتقدمة، وتعزيز شراكاتها مع أقطاب صناعة الطيران في العالم لضمان جاهزية القطاع لمتغيرات المستقبل.

وقال سموه «معرض دبي للطيران منصة عالمية تجمع عقولا وشركات وابتكارات ترسم مستقبل صناعة الطيران والفضاء. نحن في دولة الإمارات نستثمر في هذا القطاع ليس فقط كصناعة اقتصادية محورية، بل كجزء من رؤيتنا لبناء اقتصاد معرفي قائم على الابتكار والتكنولوجيا المتقدمة. فخورون بما نشهده من مشاركات دولية واسعة وإنجازات إماراتية نوعية… ومستمرون في العمل لتبقى دبي نقطة التقاء العالم ووجهة المستقبل».

وشملت جولة صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم في المعرض عدة أجنحة رئيسية، اطّلع خلالها على أحدث الطائرات التجارية والعسكرية، ومنصات الابتكار في تقنيات الطيران المستدام، والطائرات الهجينة، وحلول النقل الجوي الجديدة، إضافة إلى أنظمة الدفاع والفضاء التي تعرضها كبرى الشركات العالمية.

كما استمع سموه إلى شرح حول المشاريع المستقبلية التي تستهدف رفع كفاءة السفر الجوي، ودعم التحول نحو خفض الانبعاثات الكربونية.

واطّلع سموه، خلال الجولة في أرض العرض، على طائرة الركاب الصينية C919، في أول ظهور لها في منطقة الشرق الأوسط، والتي تصل طاقتها الاستيعابية القصوى إلى 192 مقعداً، وهي من تطوير «شركة الصين للطائرات التجارية» (COMAC).

وتمتاز طائرة الركاب الصينية بتصميمها المتطور الذي يمنحها ميزات تنافسية على صعيد استهلاك الوقود، والكفاءة التشغيلية، وتعد إضافة مهمة إلى قطاع الطيران العالمي مع دخول الصين على خط المنافسة في مجال تصميم وإنتاج الطائرات التجارية.

كما توقف سموه أيضاً عند جناح CATIC الذي يعكس التعاون الصيني-الإماراتي في قطاع الطيران، وجناح ستراتا - مبادلة الذي يعكس الابتكار الإماراتي في تصنيع المكونات الجوية، كما شملت الجولة أيضا جناح EDGE، حيث اطلع سموه على أحدث التقنيات الدفاعية والحلول الجوية المتقدمة، وجناح LODD الذي يعكس التقدم الإماراتي في مجال الصناعات الجوية والدفاعية.

واختتم سموه الجولة في جناح «دبي جنوب»، الذي يعرض أحدث الابتكارات والتقنيات في صناعة الطيران، كما يوفر موقعاً مخصصاً لأحدث الحلول التكنولوجية والابتكارات في هذا القطاع.

ويُعد معرض دبي للطيران ملتقى عالميا للاستثمار والتقنيات الناشئة، ومنصة رفيعة لعقد علاقات تعاون فعالة في مجال الابتكارات المتطورة ويمثل أحد أهم المحافل الدولية لاستعراض أحدث التوجهات والابتكارات في قطاع الطيران والفضاء والدفاع.

وتعد الدورة التاسعة عشرة هي الأكبر في تاريخ الحدث العالمي، مع استضافة ما يزيد على 1,500 جهة عارضة، 440 منها تسجل مشاركتها الأولى، إلى جانب 148,000 زائر، و490 وفداً عسكرياً ومدنياً من 115 دولة.

ويشهد معرض دبي للطيران 2025 عرض أكثر من 200 طائرة تغطي نطاقاً واسعاً يشمل الطائرات التجارية، والعسكرية، وطائرات رجال الأعمال، والمسيّرات، فضلاً عن تقنيات الطيران المتطورة، وذلك ضمن عروض جوية وثابتة، حيث يواصل الحدث تأكيد جاذبيته لأكبر وأهم اللاعبين على مستوى العالم في مجال صناعة الطيران وتقنياتها المتقدمة.