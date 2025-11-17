الثلاثاء 18 نوفمبر 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

«البلديات والنقل» و«برزبن الأسترالية» تجددان اتفاقية المدن الشقيقة

«البلديات والنقل» و«برزبن الأسترالية» تجددان اتفاقية المدن الشقيقة
18 نوفمبر 2025 01:32

أبوظبي (وام)

أخبار ذات صلة
أُقيمت له مراسم استقبال رسمية.. رئيس الدولة يستقبل الرئيس الكوري في قصر الوطن
رئيس اللجنة المنظمة العليا يبحث جاهزية ميادين «أبوظبي الدولية للشوزن»

جددت دائرة البلديات والنقل في أبوظبي ومجلس مدينة برزبن الأسترالية، اتفاقية المدن الشقيقة، في خطوة تعكس التزام المدينتين بتعزيز التعاون المشترك، وتطوير الأولويات الحضرية بشكل مستدام.
وتركز الاتفاقية على تعزيز التعاون في مجالات الاستدامة، وتخطيط المدن، والخدمات الرقمية، إضافة إلى تحسين جودة الحياة، وتنظيم التنقل، وإدارة المدن بشكل مبتكر. وسيتم تنفيذ هذه المبادرات من خلال مشاريع مشتركة وبرامج تبادل المعرفة وبناء القدرات بين فرق العمل في المدينتين.
وأكد الدكتور سيف سلطان الناصري، وكيل دائرة البلديات والنقل بالإنابة، أن تجديد الاتفاقية يعكس استمرار الشراكة والتنسيق بين أبوظبي وبرزبن، ويأتي تتويجاً للتقدم المحقق في مجالات الابتكار في البنية التحتية والعمل المناخي والحكامة الذكية.
ويعزز هذا التجديد الروابط المدنية والمؤسسية بين المدينتين، ويؤكد التزام أبوظبي بالتميز والابتكار والنمو المستدام، بما يحقق الفائدة المشتركة للمجتمعات المحلية في كلتا المدينتين.

أبوظبي
الإمارات
دائرة البلديات والنقل
دائرة البلديات
أستراليا
آخر الأخبار
شباب الأهلي يفوز على كاظمة الكويتي في سوبر غرب آسيا للسلة
الرياضة
شباب الأهلي يفوز على كاظمة الكويتي في سوبر غرب آسيا للسلة
اليوم 12:44
أُقيمت له مراسم استقبال رسمية.. رئيس الدولة يستقبل الرئيس الكوري في قصر الوطن
علوم الدار
أُقيمت له مراسم استقبال رسمية.. رئيس الدولة يستقبل الرئيس الكوري في قصر الوطن
اليوم 12:34
فتح باب التسجيل للجولة الثانية من «دبي للشراعية 22 قدماً»
الرياضة
فتح باب التسجيل للجولة الثانية من «دبي للشراعية 22 قدماً»
اليوم 12:32
أرسنال وشوبا العقارية يحتفلان بعامين من الشراكة الناجحة
الرياضة
أرسنال وشوبا العقارية يحتفلان بعامين من الشراكة الناجحة
اليوم 12:29
كومان يحل لغز خط الوسط!
الرياضة
كومان يحل لغز خط الوسط!
اليوم 12:27
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©