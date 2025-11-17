«البلديات والنقل» و«برزبن الأسترالية» تجددان اتفاقية المدن الشقيقة

أبوظبي (وام)

جددت دائرة البلديات والنقل في أبوظبي ومجلس مدينة برزبن الأسترالية، اتفاقية المدن الشقيقة، في خطوة تعكس التزام المدينتين بتعزيز التعاون المشترك، وتطوير الأولويات الحضرية بشكل مستدام.

وتركز الاتفاقية على تعزيز التعاون في مجالات الاستدامة، وتخطيط المدن، والخدمات الرقمية، إضافة إلى تحسين جودة الحياة، وتنظيم التنقل، وإدارة المدن بشكل مبتكر. وسيتم تنفيذ هذه المبادرات من خلال مشاريع مشتركة وبرامج تبادل المعرفة وبناء القدرات بين فرق العمل في المدينتين.

وأكد الدكتور سيف سلطان الناصري، وكيل دائرة البلديات والنقل بالإنابة، أن تجديد الاتفاقية يعكس استمرار الشراكة والتنسيق بين أبوظبي وبرزبن، ويأتي تتويجاً للتقدم المحقق في مجالات الابتكار في البنية التحتية والعمل المناخي والحكامة الذكية.

ويعزز هذا التجديد الروابط المدنية والمؤسسية بين المدينتين، ويؤكد التزام أبوظبي بالتميز والابتكار والنمو المستدام، بما يحقق الفائدة المشتركة للمجتمعات المحلية في كلتا المدينتين.