الثلاثاء 18 نوفمبر 2025 أبوظبي الإمارات
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

تدشين «غيث 6» والمخيم الطبي بالذيد

جانب من المعرض (من المصدر)
18 نوفمبر 2025 01:32

الشارقة (الاتحاد)

أطلقت جمعية الشارقة الخيرية، صباح أمس الاثنين، معرضها الخيري «غيث 6» بمركز إكسبو الذيد، بحضور الشيخ صقر بن محمد القاسمي، رئيس مجلس إدارة الجمعية، وعبدالله سلطان بن خادم، المدير التنفيذي، والدكتور محمد بن هويدن الكتبي، مدير إدارة الجمعية في الذيد، وعدد من رؤساء القطاعات ومديري الإدارات بالجمعية، وأعيان وأهالي المنطقة الوسطى، وبمشاركة من عدد من الجهات والدوائر والمؤسسات، والذي استهدف دعم الأسر المتعففة بعدد كبير من المنتجات المنزلية المتنوعة بأسعار رمزية.
وقام الشيخ صقر بن محمد القاسمي بقصّ شريط افتتاح المعرض، ومن ثم تجوّل متفقّداً أجنحته، وعقب عزف السلام الوطني، والاستماع لآيات من الذِّكر الحكيم، ألقى الدكتور محمد بن هويدن الكتبي، مدير إدارة الجمعية في الذيد، كلمته التي أكد فيها أن معرض غيث 6 يفتتح أبوابه ليستقبل الأسر المتعفّفة وذوي الدخل المحدود، الذين يرغبون في شراء ما يلزمهم من الملابس الجاهزة والأدوات المنزلية والمشغولات اليدوية بأسعار رمزية، بهدف إعانة هذه الفئات على توفير ما تحتاجه بسعر مخفض في حدود قدراتهم المادية، وفتح رافد من روافد الدخل للجمعية لتمويل ودعم مشاريعها المنفذة، والتي يستفيد منها قرابة 6000 أسرة.
وأشار محمد الكتبي إلى أن جميع المواد المعروضة هي تبرعات قدّمها المحسنون وأهل الخير، وهي مواد جديدة لم يتم استخدامها من قبل، سوف يتم عرضها خلال المعرض، حتى يتمكن ذوو الدخل المحدود من اقتناء متطلباتهم كافة.
وتابع: «إن المعرض سوف يستمر في استقبال زوّاره على مدار ثلاثة أيام متتالية، وهو ما يتيح للجميع الحرية الكاملة في اقتناء وشراء ما يرغبون». ونفذت الجمعية مخيمها الطبي الـ16 كجزء من أنشطة المعرض ليوفر للزائرين تجربة صحية تمكنهم من الاطمئنان على صحتهم، إذ يقدم المخيم فحوصاً مجانية تشمل الطب العام والأسنان وأمراض العيون والكشف المبكر عن سرطان الثدي وأمراض الشيخوخة وطب الكلى والباطنية والتغذية، مستهدفاً تقديم الفحوص لما يزيد على 500 أسرة.

