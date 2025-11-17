الثلاثاء 18 نوفمبر 2025 أبوظبي الإمارات
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

استمرار التصفيات في مسابقة الشيخة هند بنت مكتوم للقرآن الكريم فئة الإناث

استمرار التصفيات في مسابقة الشيخة هند بنت مكتوم للقرآن الكريم فئة الإناث
18 نوفمبر 2025 01:33

دبي (الاتحاد)

أُقيمت له مراسم استقبال رسمية.. رئيس الدولة يستقبل الرئيس الكوري في قصر الوطن
فريق الإغاثة الإماراتي يختتم مهامه الإنسانية في أفغانستان

تتواصل منافسات مسابقة الشيخة هند بنت مكتوم للقرآن الكريم – فئة الإناث، التي تنظمها جائزة دبي الدولية للقرآن الكريم التابعة لدائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي، حيث سيشهد اليوم الرابع استمرار مشاركة المتسابقات وسط أجواء تعبق بالسكينة والخشوع، حيث يُبهر أداء حافظات القرآن الكريم من مختلف الجنسيات لجان التحكيم بتلاوات متقنة، تعبّر عن إيمان عميق ومهارة عالية في تجويد كتاب الله العزيز.
وتبرز في منافسات هذا اليوم جنى عمر شفيق من مصر في الفرع الأول (30 جزءاً)، ورقية مولاي من موريتانيا في فرع العشرين جزءاً من النهاية، إلى جانب المتسابقات الإماراتيات مريم خليفة راشد ديماس السويدي وحمدة عبدالله خوري في فرع العشرة أجزاء من النهاية.
كما تشارك عائشة فاطمة زاكر حسين وعائشة فضل مجيد من الهند في فرع العشرة أجزاء، وتشارك فاطمة سعيد الكتبي وهند جاسم محمد مراد في فرع الخمسة أجزاء، فيما تختتم مريم عبدالحكيم المير وشما يوسف المرزوقي فعاليات اليوم الرابع بتلاواتهن في فرعي الثلاثة أجزاء وجزء عمّ.
وتؤكد دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي أن استمرار تألق المتسابقات في هذه المسابقة القرآنية يعكس حرصها على دعم حفظة كتاب الله وتشجيعهم على التميّز والإبداع، انسجاماً مع رؤية القيادة الرشيدة في ترسيخ الهوية الإسلامية والقيم الأخلاقية، وإعداد أجيال متشبعة بروح الإيمان والعطاء.

مسابقة الشيخة هند بنت مكتوم للقرآن الكريم
الإمارات
مسابقة الشيخة هند للقرآن الكريم
دبي
مسابقة هند بنت مكتوم للقرآن الكريم
جائزة دبي الدولية للقرآن الكريم
جائزة دبي للقرآن الكريم
