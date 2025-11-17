الثلاثاء 18 نوفمبر 2025 أبوظبي الإمارات
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

«دبي للإسعاف» تنضم إلى عضوية الاتحاد الدولي للمستشفيات

«دبي للإسعاف» تنضم إلى عضوية الاتحاد الدولي للمستشفيات
18 نوفمبر 2025 01:32

دبي (وام)

حقّقت مؤسسة دبي لخدمات الإسعاف، إنجازاً عالمياً بانضمامها رسمياً إلى الاتحاد الدولي للمستشفيات «IHF»، لتصبح أول مؤسسة إسعاف في العالم تحظى بهذه العضوية الرفيعة. ويأتي هذا الإنجاز ليؤكد المكانة الريادية لدبي في قطاع خدمات الطوارئ الطبية، ويعكس جهود المؤسسة في الارتقاء بمعايير خدمات الطوارئ، من خلال منظومة إسعافية متقدمة تعتمد على الابتكار والتميز وجودة الرعاية. وجاء الإعلان تزامناً مع مشاركة المؤسسة، برئاسة مشعل عبد الكريم جلفار، المدير التنفيذي للمؤسسة، في المؤتمر العالمي للمستشفيات بجنيف.
وأعرب جلفار، عن فخر مؤسسة دبي لخدمات الإسعاف بأن تكون أول مؤسسة إسعاف على مستوى العالم تنضم إلى الاتحاد الدولي للمستشفيات، مشيراً إلى أن هذا الاعتراف الدولي يعكس المكانة العالمية التي وصلت إليها المؤسسة.

الاتحاد الدولي للمستشفيات
الإمارات
دبي
دبي للإسعاف
إسعاف دبي
مؤسسة دبي لخدمات الإسعاف
