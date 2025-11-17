اتفاقية بين «M42» و«أوليف روك بارتنرز»

أبوظبي (الاتحاد)

أعلنت شركة «M42»، الجهة العالمية الرائدة في مجال الصحة المدعومة بالذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا وعلوم الجينوم، أمس، عن توقيع اتفاقية استراتيجية مع شركة «أوليف روك بارتنرز - ORP»، تقضي بانتقال الملكية الكاملة لمحفظة شركة «يونايتد إيسترن للخدمات الطبية - «UEMS»، إحدى الجهات الرئيسية المزوِّدة لخدمات الرعاية الصحية ضمن منظومة الرعاية في دولة الإمارات إلى مجموعة «M42».

وتضم محفظة «يونايتد إيسترن للخدمات الطبية - UEMS» مستشفى دانة الإمارات للنساء والأطفال، ومستشفى مورفيلدز للعيون أبوظبي، ومراكز هيلث بلس لصحة الأسرة، ومركز هيلث بلس للسكري والغدد الصماء، وصيدلية هيلث بلس للسكري.

وفي المقابل، تنتقل الملكية الكاملة لمركز هيلث بلس للإخصاب وصحة المرأة في أبوظبي، بما في ذلك الصيدلية ومختبر الإخصاب التابع له، إلى شركة «أوليف روك بارتنرز - ORP»، بما يوفر لها قدرة أكبر على الاستثمار المتخصص، والاستقلالية التشغيلية، وتعزيز مسار التحول الاستراتيجي في قطاع الإخصاب وصحة المرأة.

وبموجب بنود الاتفاق، تستحوذ M42 على 100% من ملكية محفظة «UEMS»، عبر نقل حصة «أوليف روك بارتنرز» البالغة 26.67%، إضافةً إلى مقابل نقدي يدعم قيمة الصفقة، بما يمكّن المجموعة من توسيع نطاق منظومة الرعاية الصحية المتكاملة، وتسريع الابتكار، وتقديم خدمات عالية الجودة قائمة على البيانات في مختلف أنحاء دولة الإمارات.

وأكد ديميتريس مولافاسليس، الرئيس التنفيذي لمجموعة «M42»، أن إعادة الهيكلة تمثّل محطة استراتيجية بالغة الأهمية في مسار نمو المجموعة.

وقال: إنّ هذه الخطوة تُسهم في تبسيط الهيكل المؤسسي وتعزيز التكامل بين الأصول التشغيلية في منظومة تقديم الرعاية، بما يحقق أداءً أكثر فعالية على مستوى النظام الصحي.

وأضاف: أن الملكية الكاملة لمحفظة «يونايتد إيسترن للخدمات الطبية - UEMS» ستُشكِّل ركيزة محورية لترسيخ مكانة «M42» في تقديم رعاية صحية متقدمة ومخصّصة للمرضى والمجتمعات.



آفاق أوسع

أوضح عبدالله شاهين، الشريك المؤسس في «أوليف روك بارتنرز - ORP»، أن هذه العملية الاستراتيجية تفتح آفاقاً أوسع لتطوير مجالات الإخصاب وصحة المرأة، مؤكداً أن امتلاك مركز هيلث بلس للإخصاب وصحة المرأة في أبوظبي، بما يشمل الصيدلية ومختبر الإخصاب.