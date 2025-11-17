الثلاثاء 18 نوفمبر 2025 أبوظبي الإمارات
علوم الدار

«الداخلية» تعقد ورشة عصف ذهني

«الداخلية» تعقد ورشة عصف ذهني
18 نوفمبر 2025 01:32

أبوظبي (الاتحاد)

أكد العقيد الدكتور سيف سالم لخريباني النعيمي، نائب مدير عام حماية المجتمع والوقاية من الجريمة، خلال ورشة عصف ذهني، نظّمتها الإدارة العامة لحماية المجتمع والوقاية من الجريمة بوزارة الداخلية، وبالتنسيق مع الشركاء الاستراتيجيين ووزارة الأسرة، تزامناً مع إعلان حكومة دولة الإمارات عام (2026) «عاماً للأسرة»، ضرورة العمل وفق التوجيهات العليا لتحقيق أهداف هذا العام، الذي يجسّد رؤية القيادة الرشيدة في تعزيز البناء المجتمعي وتماسك الأسرة، وتنمية العلاقات الإيجابية بين المؤسسات المجتمعية، وترسيخ قيم التعاون والانتماء الوطني. 
وجاءت هذه الورشة في إطار دعم توجيهات القيادة الرشيدة، نحو ترسيخ مفهوم المسؤولية الأسرية والمجتمعية والمؤسسية، وتعزيز تماسك الأسرة وتنميتها. كما حضر ورشة العصف الذهني عدد من مديري الإدارات ومؤسسات المجتمع.
وتهدف الورشة إلى إعداد الخطط وتعزيز الجاهزية لتنفيذ المبادرات المجتمعية الخاصة بعام الأسرة، وذلك بحضور ومشاركة واسعة من الشركاء، وإدارات حماية ووقاية المجتمع في القيادات العامة للشرطة، وعدد من الإدارات المتخصصة بالوزارة. 

وزارة الداخلية
عام الأسرة
عصف ذهني
الإمارات
ورشة عصف ذهني
