علوم الدار

«توظيف × زاهب 2025» ينطلق اليوم

المعرض يتيح للشباب فرص توظيف في مجالات عديدة (أرشيفية)
18 نوفمبر 2025 01:32

جمعة النعيمي (أبوظبي)

ينطلق معرض «توظيف × زاهب 2025» اليوم في نسخته الجديدة من 18 إلى 20 نوفمبر الحالي في مركز أبوظبي الوطني للمعارض «أدنيك»، وذلك بهدف تعزيز حضوره كأحد أبرز الفعاليات الوطنية على أجندة الفعاليات الاقتصادية والمجتمعية في دولة الإمارات، مما يرسّخ مكانته منصةً رئيسيةً ضمن فعاليات «عام المجتمع 2025».
ويستقطب المعرض آلاف الشباب الإماراتيين من مختلف أنحاء الدولة، الراغبين في تطوير مهاراتهم واكتساب خبرات عملية جديدة، واستكشاف فرص توظيف واعدة، وبناء جسور تواصل مباشرة مع صُنّاع القرار ومسؤولي التوظيف في القطاعين الحكومي والخاص.
ويرتكز المعرض على 3 ركائز رئيسة تشمل: نصائح عملية لإرشاد الشباب نحو قرارات مهنية واثقة، وحوارات واقعية مع قادة القطاعات والخبراء، وتعلّماً تطبيقياً عبر ورش عمل مهنية متخصصة. ويأتي تنظيم الحدث بالشراكة مع مجلس أبوظبي للشباب وغرفة أبوظبي، استمراراً لجهود دعم رؤية «الإمارات 2031»، وتعزيز مشاركة الشباب في مسيرة التنمية الشاملة، وبما ينسجم مع أهداف «عام المجتمع 2025» الهادفة إلى تعزيز التكامل بين الأفراد والمؤسسات لخدمة الوطن.

توظيف
التوظيف
الإمارات
معارض التوظيف
معرض التوظيف
عام المجتمع
