«لنزّين عالماً متسامحاً» في مؤسسة دبي لرعاية النساء والأطفال

دبي (الاتحاد)

نظّمت مؤسسة دبي لرعاية النساء والأطفال، فعالية مجتمعية تحت شعار «لنزّين عالماً متسامحاً»، تزامناً مع اليوم العالمي للتسامح ويوم اللطف العالمي، استهدفت من خلالها طلاب المدارس، بهدف ترسيخ مفاهيم التسامح، والتعاطف، والتعايش، وتقبّل الاختلاف ضمن بيئة تفاعلية تعزز من بناء الوعي السلوكي لدى الطفل، وتفتح أمامه آفاقًا أرحب للتفكير الإنساني المنفتح.

وشهدت الفعالية، مشاركة فاعلة من الأطفال الذين تفاعلوا مع أنشطة فنية مُلهِمة، أبرزها التلوين الجماعي للبوسترات الجدارية والأرضية المستوحاة من مشاهد تعبّر عن السلام والتقبّل، وذلك باستخدام الألوان المختلفة، وخيالهم الطفولي الخلّاق، في مشهد جسّد بأمانة براءة الطفولة ونقاء القيم التي يحملها هذا الجيل.

كما اشتملت الفعالية على مجموعة من الأنشطة التعبيرية المصاحبة.

وأكدت شيخة المنصوري، مدير عام المؤسسة بالإنابة، أن غرس قيم التسامح في نفوس الأطفال يشكّل ركيزة أساسية في بناء مجتمعات متماسكة، آمنة، وإنسانية.