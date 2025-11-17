الثلاثاء 18 نوفمبر 2025 أبوظبي الإمارات
علوم الدار

شراكة بين «كالدس القابضة» و«إندرا» لإنشاء مركز إقليمي لتدريب الطيارين

شراكة بين «كالدس القابضة» و«إندرا» لإنشاء مركز إقليمي لتدريب الطيارين
18 نوفمبر 2025 01:33

دبي (الاتحاد)

وقعت مجموعة كالدس القابضة، المتخصصة في تطوير وتصنيع المنتجات الدفاعية ومقرها أبوظبي، اتفاقية شراكة استراتيجية مع مجموعة «إندرا»، الشركة العالمية الرائدة في تكنولوجيا المعلومات والطيران والدفاع وأنظمة التنقل، لإطلاق أول مركز إقليمي لتدريب الطيارين متكامل في دولة الإمارات، يخدم منطقة الشرق الأوسط والمناطق الأوسع في آسيا وأفريقيا وأوروبا يشمل مجالات التدريب كافة وفق أعلى المعايير العالمية.
وتم توقيع الاتفاقية بحضور طارق الحوسني، رئيس مجلس الإدارة، والدكتور خليفة مراد البلوشي، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمجموعة كالدس القابضة، وأنخيل إسكريبانو، رئيس مجلس الإدارة، وخوسيه فيسنتي دي لوس موزوستو، الرئيس التنفيذي لمجموعة إندرا، خلال فعاليات معرض دبي للطيران.
وقال الدكتور خليفة مراد البلوشي، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لمجموعة كالدس القابضة: يمثل هذا التعاون خطوة استراتيجية لتعزيز قدراتنا في مجال التدريب المتخصص.

شركة كالدس
مجموعة كالدس
الإمارات
مجموعة كالدس القابضة
دبي
معرض دبي للطيران
