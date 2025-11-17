حمدان بن محمد يبحث مع وزير الدفاع الأرميني تعزيز التعاون وسبل إقرار مقومات السلام الإقليمي والعالمي

التقى سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، اليوم الاثنين، معالي سورين بابيكان وزير الدفاع الأرميني، على هامش فعاليات معرض دبي للطيران 2025، والذي انطلقت أعماله اليوم بمشاركة أكثر من 1500 جهة عارضة من حول العالم لرسم ملامح مستقبل الطيران، والفضاء، والدفاع.

ورحّب سموّه، خلال اللقاء، بمعالي سورين بابيكان، معرباً عن اعتزاز دولة الإمارات بعلاقات الصداقة والتعاون التي تجمعها بجمهورية أرمينيا، وتطلعها للارتقاء بهذا التعاون بما يخدم مصالح الشعبين الصديقين، ويدعم الأولويات الاستراتيجية للدولتين، على كافة الأصعدة الدفاعية والتنموية، والتكنولوجية والصناعات المستقبلية، انطلاقاً من نهج دولة الإمارات الراسخ وحرصها المستمر على تعزيز الشراكات التي من شأنها ترسيخ الاستقرار الداعم للتنمية ونشر مقومات التعايش والتفاهم بين الشعوب بما يدعم فرصها في التقدم والازدهار.

وأكد سموّه أن دولة الإمارات تؤمن بأن التعاون على صعيد تطوير القدرات الدفاعية هدفه إيجاد الضمانات التي تحمي السلام العالمي وتعين على نشر مقوماته، وبما يكفل للشعوب حماية مكتسباتها التنموية ويمنحها الشعور بالطمأنينة والثقة، حيث تمثل البيئة الآمنة المستقرة المطلب الأول لازدهار الاقتصاد والمحفز الأهم في تشجيع الاستثمارات وإطلاق المشاريع ومواصلة جهود التطوير في شتى المجالات.

من جانبه، أعرب معالي وزير الدفاع الأرميني عن تقدير بلاده لدولة الإمارات قيادةً وحكومةً وشعباً، مؤكداً حرص أرمينيا على اكتشاف المزيد من فرص التعاون بين الجانبين، في ضوء التقدم المستمر في الروابط الاقتصادية والثقافية والتكنولوجية المتنامية بين البلدين.

كما أعرب عن تقديره للتنظيم المُحكم لمعرض دبي للطيران، والمشاركة النوعية التي تشهدها الدورة التاسعة عشرة للحدث العالمي، مؤكداً أن المعرض يمثل منصّةً نموذجيةً للقاء القيادات الدفاعية وأهم صُنّاع تكنولوجيا الطيران والفضاء، من مختلف أنحاء العالم تحت سقف واحد، ما يعكس الدور الرائد لدولة الإمارات ويترجم سعيها المتواصل لدعم كل جهد يمهد لإرساء بيئة تعاون بنّاء تخدم أمن واستقرار المنطقة والعالم.

وتطرّق اللقاء إلى بحث آفاق التعاون في تبادل الخبرات والعمل المشترك على تعزيز التجهيزات الدفاعية التقليدية والمستقبلية، وأنظمة الدفاع الحديثة، كذلك التعاون في إعداد وتدريب الكوادر البشرية، وإمدادها بالمعارف النظرية والعملية التي تعينها على توظيف التقنيات المتقدمة في تأكيد أعلى مستويات الجاهزية والكفاءة الميدانية للأنظمة الدفاعية.

كذلك بحث الجانبان أهم التطورات على الساحتين الإقليمية والدولية، والمستجدات في منطقة الشرق الأوسط، وجهود إقرار السلام ونشر مقومات الاستقرار في المنطقة على المديين القريب والبعيد، إضافة إلى مناقشة عدد من الموضوعات محل الاهتمام المشترك.

حضر اللقاء معالي محمد بن مبارك بن فاضل المزروعي، وزير دولة لشؤون الدفاع، ومعالي عمر بن سلطان العلماء، وزير دولة للذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتقنيات العمل عن بُعد، وسعادة اللواء ركن خليفة راشد الهاملي، مدير مكتب سمو وزير الدفاع.