مذكرة تفاهم بين «إيدج» و«فيتل»

أبوظبي (الاتحاد)

أعلنت «إيدج» و«فتيل»، أكبر مجموعة للاتصالات والتكنولوجيا في فيتنام، عن توقيع مذكرة تفاهم خلال معرض دبي للطيران 2025.

وقّع الاتفاقية عمر الزعابي، رئيس الشؤون التجارية في مجموعة «إيدج»، واللواء نجوين دينه تشيين، نائب رئيس مجموعة «فيتل»، بحضور الفريق أول هوانغ شوان تشين، نائب وزير الدفاع في فيتنام.

وتضع المذكرة أساساً واضحاً لتعزيز فرص التعاون المحتمل في التكنولوجيا المتطورة وصناعات الدفاع المتقدمة، كما ترسم مساراً للمبادرات المشتركة في برامج عالية القيمة ذات اهتمام مشترك. ويشمل ذلك إمكانية تطوير نموذج لتصنيع المعدات الأصلية في فيتنام لقطع ومكونات مرتبطة بخطوط منتجات «إيدج»، تستهدف السوق الإماراتية وأسواق التصدير الأخرى.