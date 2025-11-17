الثلاثاء 18 نوفمبر 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

سلطان بن أحمد القاسمي يفتتح مدرسة رشمور الأميركية في ضاحية السيوح

سلطان بن أحمد القاسمي خلال الزيارة (وام)
18 نوفمبر 2025 01:33

الشارقة (وام)

أخبار ذات صلة
أُقيمت له مراسم استقبال رسمية.. رئيس الدولة يستقبل الرئيس الكوري في قصر الوطن
فريق الإغاثة الإماراتي يختتم مهامه الإنسانية في أفغانستان

افتتح سمو الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي، نائب حاكم الشارقة، أمس الاثنين، مدرسة رشمور الأميركية، والتي تضم مراحل دراسية ما قبل الروضة «التمهيدي» حتى الصف السابع، وذلك في ضاحية السيوح.
وقام سمو نائب حاكم الشارقة فور وصوله بإزاحة الستار عن اللوح التذكاري إيذاناً بالافتتاح الرسمي للمدرسة، مشاهداً سموه فقرات ترحيبية قدمها طلاب مدرسة رشمور الأميركية، والتي استهلت بترديد النشيد الوطني لدولة الإمارات العربية المتحدة، تلا بعدها أحد الطلبة آيات قرآنية من الذكر الحكيم.
واستمع سموه لأبيات شعرية رحب فيها أحد الطلبة بسموه، معبراً عن اعتزازه والطلبة بانتمائهم لمدرسة رشمور الأميركية، معاهداً سموه بالجد ومضاعفة الجهود ليكونوا خير جيل في المستقبل، كما قدم عدد من طالبات المدرسة فقرة فنية عبرن خلالها عن اعتزازهن باللغة العربية ودورها في صون الهوية الوطنية، وتعزيز الانتماء الثقافي، مجسدات من خلال أدائهن قيم الفصاحة والجمال التي تحملها اللغة العربية، وما تمثله من رافد أساسي لتراثنا العريق، ومعبّرات عن سعادتهن بالتواجد في المدرسة التي ينهلن منها العلم والمعرفة.
وتجول سمو نائب حاكم الشارقة في مبنى المدرسة، مشاهداً سموه منطقة لعب الأطفال المخصصة لهم في وقت الفسحة، والفصول الدراسية المزودة بأحدث تقنيات التعليم الحديثة، مستمعاً سموه إلى شرح من الهيئة الإدارية حول البرامج التعليمية المبتكرة التي تعتمدها المدرسة، وطرق توظيف التكنولوجيا في دعم مهارات الطلبة وتنمية معارفهم.

الإمارات
سلطان بن أحمد القاسمي
الشارقة
نائب حاكم الشارقة
مدرسة رشمور
السيوح
آخر الأخبار
شباب الأهلي يفوز على كاظمة الكويتي في سوبر غرب آسيا للسلة
الرياضة
شباب الأهلي يفوز على كاظمة الكويتي في سوبر غرب آسيا للسلة
اليوم 12:44
أُقيمت له مراسم استقبال رسمية.. رئيس الدولة يستقبل الرئيس الكوري في قصر الوطن
علوم الدار
أُقيمت له مراسم استقبال رسمية.. رئيس الدولة يستقبل الرئيس الكوري في قصر الوطن
اليوم 12:34
فتح باب التسجيل للجولة الثانية من «دبي للشراعية 22 قدماً»
الرياضة
فتح باب التسجيل للجولة الثانية من «دبي للشراعية 22 قدماً»
اليوم 12:32
أرسنال وشوبا العقارية يحتفلان بعامين من الشراكة الناجحة
الرياضة
أرسنال وشوبا العقارية يحتفلان بعامين من الشراكة الناجحة
اليوم 12:29
كومان يحل لغز خط الوسط!
الرياضة
كومان يحل لغز خط الوسط!
اليوم 12:27
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©