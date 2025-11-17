الثلاثاء 18 نوفمبر 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

برئاسة عمار بن حميد.. «حميد بن راشد الخيرية» تقر مخرجات تدعم «عام الأسرة»

عمار بن حميد خلال ترؤسه الاجتماع (وام)
18 نوفمبر 2025 01:33

عجمان (وام)

أخبار ذات صلة
أُقيمت له مراسم استقبال رسمية.. رئيس الدولة يستقبل الرئيس الكوري في قصر الوطن
فريق الإغاثة الإماراتي يختتم مهامه الإنسانية في أفغانستان

ترأس سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي، ولي عهد عجمان، رئيس المجلس التنفيذي، رئيس مجلس أمناء مؤسسة حميد بن راشد النعيمي الخيرية، اجتماع مجلس أمناء المؤسسة الأول لعام 2025، الذي عقد أمس بالديوان الأميري، حيث تمت مناقشة عدد من الموضوعات والمشروعات، واستعراض منجزات المؤسسة خلال العام المنصرم، وخططها المستقبلية.
ووجه الاجتماع بضرورة مواءمة خطط المؤسسة مع «عام الأسرة»، وأقر مبادرات تعزز انسجامها مع أهداف المرحلة، وتؤكد التزامها بتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، بجعل الأسرة محور السياسات.
وأكد سمو ولي عهد عجمان، أن عام 2026 يمثل فرصة لترسيخ قيم التكافل الاجتماعي، وتعزيز المبادرات التي تدعم الأسر الإماراتية، وتعمل على استقرارها وتمكينها. واعتمد سموه خلال الاجتماع موازنة المؤسسة لعام 2026 بقيمة 73 مليون درهم.

مؤسسة حميد بن راشد النعيمي الخيرية
الإمارات
مؤسسة حميد النعيمي الخيرية
عمار بن حميد
عمار بن حميد النعيمي
عمار النعيمي
عام الأسرة
ولي عهد عجمان
عجمان
آخر الأخبار
«أنمينيا أبوظبي» يعود بتجارب ثقافية وترفيهية ملهِمة
الترفيه
«أنمينيا أبوظبي» يعود بتجارب ثقافية وترفيهية ملهِمة
اليوم 12:58
شباب الأهلي يفوز على كاظمة الكويتي في سوبر غرب آسيا للسلة
الرياضة
شباب الأهلي يفوز على كاظمة الكويتي في سوبر غرب آسيا للسلة
اليوم 12:44
أُقيمت له مراسم استقبال رسمية.. رئيس الدولة يستقبل الرئيس الكوري في قصر الوطن
علوم الدار
أُقيمت له مراسم استقبال رسمية.. رئيس الدولة يستقبل الرئيس الكوري في قصر الوطن
اليوم 12:34
فتح باب التسجيل للجولة الثانية من «دبي للشراعية 22 قدماً»
الرياضة
فتح باب التسجيل للجولة الثانية من «دبي للشراعية 22 قدماً»
اليوم 12:32
أرسنال وشوبا العقارية يحتفلان بعامين من الشراكة الناجحة
الرياضة
أرسنال وشوبا العقارية يحتفلان بعامين من الشراكة الناجحة
اليوم 12:29
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©