برئاسة عمار بن حميد.. «حميد بن راشد الخيرية» تقر مخرجات تدعم «عام الأسرة»

عجمان (وام)

ترأس سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي، ولي عهد عجمان، رئيس المجلس التنفيذي، رئيس مجلس أمناء مؤسسة حميد بن راشد النعيمي الخيرية، اجتماع مجلس أمناء المؤسسة الأول لعام 2025، الذي عقد أمس بالديوان الأميري، حيث تمت مناقشة عدد من الموضوعات والمشروعات، واستعراض منجزات المؤسسة خلال العام المنصرم، وخططها المستقبلية.

ووجه الاجتماع بضرورة مواءمة خطط المؤسسة مع «عام الأسرة»، وأقر مبادرات تعزز انسجامها مع أهداف المرحلة، وتؤكد التزامها بتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، بجعل الأسرة محور السياسات.

وأكد سمو ولي عهد عجمان، أن عام 2026 يمثل فرصة لترسيخ قيم التكافل الاجتماعي، وتعزيز المبادرات التي تدعم الأسر الإماراتية، وتعمل على استقرارها وتمكينها. واعتمد سموه خلال الاجتماع موازنة المؤسسة لعام 2026 بقيمة 73 مليون درهم.