علوم الدار

خالد بن محمد بن زايد يزور عدداً من أجنحة معرض دبي للطيران

خالد بن محمد بن زايد يزور عدداً من أجنحة معرض دبي للطيران
17 نوفمبر 2025 22:14

قام سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، بزيارة عدد من أجنحة معرض دبي للطيران 2025، الذي تُقام فعالياته في «دبي وورلد سنترال»، حتى 21 نوفمبر الجاري.

واطّلع سموّه على أحدث الابتكارات والتقنيات المتقدمة في مجالات الطيران والفضاء والدفاع، بما في ذلك منظومات الطائرات المسيّرة، والأنظمة الدفاعية الذكية، والحلول المبتكرة الداعمة للعمليات الجوية المتقدمة، إلى جانب المبادرات والابتكارات الرامية إلى ترسيخ الممارسات المستدامة في صناعة الطيران.

كما التقى سموّه على هامش الزيارة عدداً من الرؤساء التنفيذيين لكبرى الشركات العارضة، حيث اطّلع على أبرز التوجّهات والابتكارات التي تستعرضها هذه الشركات ضمن فعاليات المعرض، إضافة إلى مشاريعها المستقبلية الرامية إلى تطوير قطاعات الطيران والفضاء والدفاع.

وأكَّد سموّه أن ما يقدمه معرض دبي للطيران هذا العام من حلول مبتكرة في مجالات الطائرات المدنية والطائرات المسيّرة والأنظمة الدفاعية الذكية يعكس التطور المتسارع في قطاعَي الطيران والفضاء، مشيراً إلى أهمية تبنّي التقنيات المتقدمة التي تعزز الكفاءة التشغيلية وترفع جاهزية هذه القطاعات الحيوية مستقبلاً.

ونوّه سموّه بأهمية معرض دبي للطيران باعتباره منصة دولية تجمع نخبة الشركات المتخصصة والخبراء وصُنّاع القرار من مختلف دول العالم، مؤكِّداً أن هذا الحدث العالمي يُسهم في ترسيخ مكانة دولة الإمارات العربية المتحدة كمركز رئيسي للابتكار في مجالات الطيران والفضاء والدفاع، ويفتح آفاقاً أوسع للتعاون والشراكات الاستراتيجية على الصعيدين الإقليمي والدولي.

رافق سموّه خلال الجولة، سمو الشيخ زايد بن محمد بن زايد آل نهيان؛ ومعالي الشيخ خليفة بن طحنون بن محمد آل نهيان، رئيس ديوان ولي عهد أبوظبي؛ ومعالي فيصل عبدالعزيز البنّاي، مستشار رئيس الدولة لشؤون الأبحاث الاستراتيجية والتكنولوجيا المتقدمة، الأمين العام لمجلس أبحاث التكنولوجيا المتطورة؛ ومعالي الفريق الركن عيسى سيف بن عبلان المزروعي، رئيس أركان القوات المسلحة؛ ومعالي محمد علي الشرفاء، رئيس دائرة البلديات والنقل؛ ومعالي سيف سعيد غباش، الأمين العام للمجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي رئيس مكتب ولي العهد في ديوان ولي عهد أبوظبي؛ واللواء الركن راشد محمد الشامسي، قائد القوات الجوية والدفاع الجوي؛ واللواء الركن مبارك سعيد غافان الجابري، مساعد وزير الدولة للتحول الرقمي والتكنولوجيا والذكاء الاصطناعي في وزارة الدفاع، المدير التنفيذي للجنة العسكرية المنظمة لمعرض دبي للطيران، إلى جانب عدد من كبار المسؤولين والضباط في القوات المسلحة الإماراتية.

المصدر: الاتحاد - أبوظبي
خالد بن محمد بن زايد
معرض دبي للطيران
