لطيفة بنت محمد تفتتح معرض «حلول دبي للمستقبل - ابتكارات للبشرية»

دبي (الاتحاد)

افتتحت سمو الشيخة لطيفة بنت محمد بن راشد آل مكتوم، رئيسة هيئة الثقافة والفنون في دبي، «دبي للثقافة»، أمس، معرض «حلول دبي للمستقبل - ابتكارات للبشرية» لعام 2025، ويضم على مدار أربعة أيام، 100 مشروع طلابي متميز يسعى إلى معالجة أبرز التحديات الاجتماعية والبيئية التي تواجه البشرية.

وعقدت سموها اجتماعاً مع مجموعة من قادة وممثلي جهات حكومية وخاصة، إلى جانب عدد من الجهات الاستثمارية وحاضنات الأعمال، الذين يشكل عملهم عنصراً أساسياً في تحويل الأفكار إلى حلول عملية قابلة للتطبيق، وهم: المهندس مروان أحمد بن غليطة، مدير عام بلدية دبي، وعارف أميري، الرئيس التنفيذي لسلطة مركز دبي المالي العالمي، رئيس مجلس إدارة «آرت دبي»، والدكتور عامر شريف، المدير التنفيذي لـ«دبي الصحية»، والدكتور سعيد المنصوري، مدير إدارة الاستشعار عن بُعد في مركز محمد بن راشد للفضاء، وفارس سعيد، رئيس مجلس الإدارة، الرئيس التنفيذي لـ«سي القابضة»، وفادي غندور، رئيس مجلس الإدارة لمنصة «ومضة»، والدكتور أوزان كوسيوغلو، الرئيس العالمي لقسم نمذجة معلومات البناء في «سيمنز إينرجي»، وابتسام السعدي، مديرة السياسات والتشريعات الصناعية في وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، ونادر البستكي، المدير العام لصندوق حي دبي للمستقبل، ودريد الزغواني، الرئيس التنفيذي للعمليات في مؤسسة دبي للاستثمارات الحكومية، وناقشت معهم الدور الحيوي للابتكارات العلمية الجامعية في تطوير حلول عملية وذات أثر ملموس على أرض الواقع.



منصة رائدة لتمكين الابتكار

كما قامت سموها بجولة في معرض «حلول دبي للمستقبل - ابتكارات للبشرية»، اطلعت خلالها على جانب من المشاريع المئة المعروضة فيه، والتي تم اختيارها من بين آلاف المشاركات التي قدمها طلاب وخريجون وأساتذة من أكثر من 1200 جامعة في 120 دولة حول العالم، واستمعت إلى شرح حول مكونات المعرض الذي تستمر أعماله حتى يوم الخميس 20 نوفمبر الجاري في «منطقة 2071» بأبراج الإمارات، بالتزامن مع انعقاد الدورة الرابعة من «منتدى دبي للمستقبل».

وتعقد أعمال مبادرة «حلول دبي للمستقبل - ابتكارات للبشرية» بتوجيهات سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع، رئيس مجلس أمناء مؤسسة دبي للمستقبل، وتحت رعاية وقيادة سمو الشيخة لطيفة بنت محمد بن راشد آل مكتوم. ويُعدّ البرنامج ثمرة تعاون مشترك بين مبادرة «ابتكارات للبشرية» التابعة لمجموعة آرت دبي، وبالشراكة مع مؤسسة دبي للمستقبل، ومؤسسة حسين سجواني - داماك الخيرية، ومركز دبي المالي العالمي، ويهدف إلى تمكين المبتكرين الشباب من مختلف أنحاء العالم لتطوير حلول علمية رائدة وتحويلها إلى تطبيقات عملية تسهم في إحداث أثر ملموس على أرض الواقع.



إعادة تشكيل المستقبل

أكدت سمو الشيخة لطيفة بنت محمد بن راشد آل مكتوم أن مبادرة «حلول دبي للمستقبل- ابتكارات للبشرية» نجحت في تعزيز حضورها ومكانتها منصةً رائدة لتمكين الابتكار، وحاضنة للأفكار الاستثنائية والمشاريع الملهمة، وملتقى عالمياً للطاقات الشابة والخبراء وصنّاع القرار لتبادل الرؤى واستشراف ملامح المستقبل.



فكر استشرافي

قال خلفان بلهول، الرئيس التنفيذي لمؤسسة دبي للمستقبل: «نطمح إلى أن تصبح دبي واحدة من أبرز مدن المستقبل في العالم، وتجسد الابتكارات الإبداعية التي نشهدها ضمن مبادرة (حلول دبي للمستقبل - ابتكارات للبشرية) هذا الفكر الاستشرافي. وفي فترة وجيزة، نجحت دبي في ترسيخ مكانتها مركزاً عالمياً رائداً للابتكار والتكنولوجيا، ومنصة اختبار للمفكرين المبدعين، وموطناً لبعض أبرز رواد الأعمال والمؤسسات ذات الرؤية المستقبلية على مستوى العالم».

بدوره، قال عارف أميري، الرئيس التنفيذي لسلطة مركز دبي المالي العالمي، رئيس مجلس إدارة «آرت دبي»: «يشكل هذا الأسبوع مصدر إلهام حقيقي، ويفخر مركز دبي المالي العالمي بقيادة برنامج ذي تأثير عالمي. وبصفتنا شريكاً مؤسساً لمبادرة (حلول دبي للمستقبل - ابتكارات للبشرية)، نواصل التزامنا بقيادة مستقبل التكنولوجيا والاستدامة، وتقديم الدعم المستمر للمبتكرين الذين تُحدث مشاريعهم أثراً ملموساً في المجتمعات حول العالم».