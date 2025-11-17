الثلاثاء 18 نوفمبر 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

سيف بن زايد يلتقي وزير العدل الفرنسي

سيف بن زايد يلتقي وزير العدل الفرنسي
17 نوفمبر 2025 23:52

استقبل الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، في أبوظبي، معالي جيرالد دارمانان وزير العدل في الجمهورية الفرنسية، والوفد المرافق له، وذلك في إطار تعزيز علاقات الصداقة والتعاون المشترك بين دولة الإمارات العربية المتحدة والجمهورية الفرنسية.
ورحّب سموه، في مستهل اللقاء، بالوزير الفرنسي، مؤكداً متانة العلاقات بين البلدين الصديقين، والحرص المشترك على تطوير الشراكات في المجالات الشرطية والقانونية والأمنية، بما يحقق المصالح المشتركة ويدعم مسيرة الأمن والاستقرار في البلدين.
وجرى، خلال اللقاء، بحث عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، واستعراض سبل تعزيز التعاون والتنسيق في المجالات القانونية والقضائية وتبادل الخبرات، والاستفادة من التقنيات المتقدمة والذكاء الاصطناعي في مواجهة الجريمة المنظمة العابرة للحدود بما يواكب المستجدات العالمية إلى جانب مناقشة عدد من المواضيع الإقليمية والدولية المرتبطة بجهود مكافحة الجريمة وتعزيز العدالة.
وكتب سموه عبر منصة «إكس»: «سعدتُ بلقاء معالي جيرالد دارمانان، وزير العدل في جمهورية فرنسا الصديقة، حيث استعرضنا عمق الروابط التاريخية التي تجمع بلدينا وما تحظى به من رعاية واهتمام لدى قيادتي الدولتين. وتناولنا خلال اللقاء سبل تطوير التعاون في المجالات القانونية والأمنية والشرطية، وتعزيز قنوات التنسيق المشترك، إضافة إلى توظيف التقنيات المتقدمة والذكاء الاصطناعي في مواجهة الجريمة المنظمة والعابرة للحدود بما يواكب المتغيرات العالمية. وأكدنا توافق الرؤى حول فتح آفاق جديدة للتعاون تخدم ازدهار مجتمعاتنا، وتسهم في تعزيز الأمن والاستقرار إقليمياً ودولياً».
حضر اللقاء عدد من كبار الضباط والمسؤولين من الجانبين.

أخبار ذات صلة
أُقيمت له مراسم استقبال رسمية.. رئيس الدولة يستقبل الرئيس الكوري في قصر الوطن
فريق الإغاثة الإماراتي يختتم مهامه الإنسانية في أفغانستان
المصدر: وام
جيرالد دارمانان
فرنسا
الإمارات وفرنسا
الإمارات
سيف بن زايد
آخر الأخبار
«أنمينيا أبوظبي» يعود بتجارب ثقافية وترفيهية ملهِمة
الترفيه
«أنمينيا أبوظبي» يعود بتجارب ثقافية وترفيهية ملهِمة
اليوم 12:58
شباب الأهلي يفوز على كاظمة الكويتي في سوبر غرب آسيا للسلة
الرياضة
شباب الأهلي يفوز على كاظمة الكويتي في سوبر غرب آسيا للسلة
اليوم 12:44
أُقيمت له مراسم استقبال رسمية.. رئيس الدولة يستقبل الرئيس الكوري في قصر الوطن
علوم الدار
أُقيمت له مراسم استقبال رسمية.. رئيس الدولة يستقبل الرئيس الكوري في قصر الوطن
اليوم 12:34
فتح باب التسجيل للجولة الثانية من «دبي للشراعية 22 قدماً»
الرياضة
فتح باب التسجيل للجولة الثانية من «دبي للشراعية 22 قدماً»
اليوم 12:32
أرسنال وشوبا العقارية يحتفلان بعامين من الشراكة الناجحة
الرياضة
أرسنال وشوبا العقارية يحتفلان بعامين من الشراكة الناجحة
اليوم 12:29
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©