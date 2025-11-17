سيف بن زايد يشهد حفل تكريم الدفعة العاشرة من دبلوم خدمات المستقبل

شهد الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الداخلية، حفل تخريج الدفعة العاشرة من دبلوم خدمات المستقبل، الذي نظمته وزارة الداخلية ممثلة بالإدارة العامة للسعادة، وبالشراكة مع أكاديمية اتصالات من مجموعة (&e) وذلك ضمن جهود وزارة الداخلية في إعداد كفاءات وطنية قادرة على تصميم وتطوير خدمات حكومية مستقبلية متقدمة.

وخلال الحفل الذي أقيم في أبوظبي، كرَّم سموه العشرة الأوائل من خريجي هذه الدفعة، تقديراً لتفوقهم واجتهادهم في متطلبات البرنامج المعتمد دولياً.

كما كرَّم سموه الشركاء الاستراتيجيين الذين أسهموا في دعم وإنجاح فعاليات الدبلوم، وهم: مجلس الأمن السيبراني، وأكاديمية اتصالات من مجموعة (&e)، ومركز محمد بن راشد للابتكار الحكومي، وطيران الإمارات، ودائرة التمكين الحكومي «تم»، وهيئة دبي الرقمية.

وكتب سموه عبر منصة «إكس»: «سعدتُ بتخريج الدفعة العاشرة من دبلوم الخدمات الحكومية في خدمة المتعاملين لـ196 خريجاً من 52 جهة حكومية وشبه حكومية وخاصة. وأهنّئ هذه النخبة من الكفاءات الوطنية التي استكملت برنامجاً تدريبياً نوعياً في التمكين الرقمي، والخدمات الحكومية، والأمن الإلكتروني، وتقنيات الذكاء الاصطناعي».

وأضاف سموه: «يمثّل هذا البرنامج ترجمةً لرؤية قيادتنا الرشيدة في ترسيخ ريادة الإمارات واستباق تحديات المستقبل، وتعزيز مكانتها كأفضل حكومة في العالم. كل الشكر للشركاء على جهودهم المخلصة، متمنياً للخريجين التوفيق في خدمة الوطن والمجتمع».

حضر الحفل معالي الدكتور عمر حبتور الدرعي، رئيس الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف والزكاة واللواء الركن خليفة حارب الخييلي وكيل وزارة الداخلية وسعادة عمر عبيد الحصان الشامسي وكيل وزارة الخارجية وسعادة غانم مبارك الهاجري وكيل وزارة الرياضة واللواء سالم الشامسي وكيل وزارة الداخلية المساعد للموارد والخدمات المساندة، واللواء الشيخ محمد بن طحنون آل نهيان مدير عام شرطة أبوظبي، وسعادة المهندس فهد الحمادي الوكيل المساعد لقطاع الخدمات المساعدة في وزارة الطاقة والبنية التحتية، وسعادة المهندس شريف سليم العلماء وكيل وزارة الطاقة والبنية التحتية، واللواء جاسم محمد المرزوقي قائد عام الدفاع المدني، واللواء عبدالعزيز مكتوم الشريفي مدير عام الأمن الوقائي بوزارة الداخلية، والعميد سعيد عبدالله السويدي الوكيل المساعد لشؤون الأمن بوزارة الداخلية، وسعادة الدكتور محمد الكويتي، رئيس مجلس الأمن السيبراني لحكومة دولة الإمارات.

كما حضر الحفل سعادة خالد عتيق الظاهري، الرئيس التنفيذي للشركة الوطنية للتأمين - ضمان وسعادة عائشة إبراهيم المرزوقي، المدير التنفيذي لقطاع الخدمات الحكومية في هيئة أبوظبي الرقمية وسعادة عبير تهلك مدير مركز محمد بن راشد للابتكار الحكومي والسيد عبيد حسين بوكشة الرئيس التنفيذي للعمليات في مجموعة اتصالات وأميرة الفلاسي من طيران الإمارات وعدد من الضباط والمسؤولين وأولياء أمور الخريجين.

وفي كلمة له خلال الحفل، قدّم العميد ناصر خادم الكعبي مدير عام السعادة بوزارة الداخلية، الشكر والتقدير للفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، لرعايته الكريمة ودعمه المستمر للبرنامج.

وأكد أن «هذا البرنامج الوطني، الذي وجه بإطلاقه سموه قبل عشر سنوات، شكّل حجر الأساس في تطوير كوادر الخطوط الأمامية في الخدمات الحكومية والقطاع الخاص، حاملاً رؤية واضحة بأن»الخدمة ليست إجراءً روتينيًا، بل تجربة إنسانية تُبنى على الشغف، والسرعة، والابتكار».

وأوضح العميد الكعبي أن الدفعة العاشرة شهدت مشاركة واسعة، وضمت منتسبين من (52) جهة متنوعة تشمل وزارات وهيئات محلية واتحادية، إضافة إلى شركات ومؤسسات من القطاع الخاص، وقد اجتاز متطلبات التخرج في هذه الدفعة (196) خريجاً.

وبتخريج هذه الدفعة، يصل إجمالي عدد المستفيدين من البرنامج منذ انطلاقه حتى الآن إلى 2834 خريجاً، يعملون في أكثر من (170) جهة حكومية وغير حكومية.

وأكد أن هذا الدبلوم المهني الاحترافي جاء كثمرة للتعاون الاستراتيجي بين وزارة الداخلية وأكاديمية اتصالات، ويحمل اعتماداً دولياً من «الجمعية الدولية لتدريب الأعمال»، ويواكب رؤية القيادة الرشيدة في «تصفير البيروقراطية الحكومية»، بما يساهم في تعزيز مكانة الدولة «كأفضل حكومة مستقبلية في العالم».

يأتي تخريج هذه الدفعة ليؤكد التزام وزارة الداخلية الراسخ بنهج الابتكار المستمر وتأهيل الكوادر الوطنية لقيادة مشاريع التحول الحكومي، ترسيخاً لمكانة الإمارات كنموذج عالمي في جودة الحياة.

ويركز الدبلوم على الكفاءات المتخصصة في إدارات الاتصال الحكومي ومراكز إسعاد المتعاملين وخطوط الواجهة الأمامية، إلى جانب مسؤولي التسويق المؤسسي وتقنية المعلومات والذكاء الاصطناعي.

ويتميز الإصدار العاشر بتقديم منهجية تدريبية متكاملة ترتكز على ثلاثة محاور استراتيجية: «التمكين الرقمي» ويشمل الذكاء الاصطناعي والمساعد الافتراضي وعلوم البيانات، و«التمكين الخدماتي» الذي يغطي نموذج تطوير الخدمات الحكومية 2.0 والخدمات الاستباقية وبرنامج تصفير البيروقراطية، و«التمكين الأمني والسلوكي» الذي يتناول التحول الرقمي والأمن السيبراني والبصائر السلوكية.

ويتبنى البرنامج نموذجاً تعليمياً هجيناً يدمج الأطر النظرية التفاعلية، كورش العمل وتمارين لعب الأدوار، بالتطبيقات العملية المتقدمة مثل الحالات الدراسية وزيارات الجهات المتميزة، مع ضمان الاعتماد الدولي عبر اختبارات «الجمعية الدولية للأعمال».

ويركز الدبلوم بشكل عميق على مخرجات ملموسة، أبرزها تزويد المشاركين بأدوات الذكاء الاصطناعي، وتوظيف تحليل البيانات كركيزة لخدمات المستقبل، وتطبيق «نموذج تطوير الخدمات الحكومية 2.0» المتمحور حول الإنسان، وربط مبادرات «تصفير البيروقراطية» بقياس نتائج الخدمات بفاعلية.