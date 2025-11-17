الثلاثاء 18 نوفمبر 2025 أبوظبي الإمارات
علوم الدار

عبدالله بن زايد يستقبل وزيرة الاقتصاد والطاقة الألمانية

عبدالله بن زايد يستقبل وزيرة الاقتصاد والطاقة الألمانية

17 نوفمبر 2025 22:36
17 نوفمبر 2025 22:36

استقبل سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الخارجية، اليوم في أبوظبي، معالي كاتارينا رايشه وزيرة الاقتصاد والطاقة في جمهورية ألمانيا الاتحادية الصديقة.

ورحب سموه بمعالي كاتارينا رايشه، وبحثا خلال اللقاء العلاقات الاستراتيجية ومسارات تطور التعاون بين البلدين، خاصة في المجالات الاقتصادية والاستثمارية والتجارية والطاقة، وغيرها من الجوانب الحيوية التي تدعم خطط البلدين التنموية.

كما تبادل الجانبان وجهات النظر بشأن عدد من القضايا والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

وأكد سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان على العلاقات المتميزة بين البلدين والحرص على توسيع آفاق التعاون الثنائي في المجالات كافة بما يحقق الازدهار الاقتصادي المستدام للبلدين وشعبيهما.

حضر اللقاء معالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة ومعالي لانا زكي نسيبة وزير دولة ومعالي سعيد مبارك الهاجري وزير دولة.

المصدر: وام
عبدالله بن زايد
كاتارينا رايشه
ألمانيا
