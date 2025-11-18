الأربعاء 19 نوفمبر 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

فريق الإغاثة الإماراتي يختتم مهامه الإنسانية في أفغانستان

أرشيفية
18 نوفمبر 2025 12:11

أكمل فريق الإغاثة الإماراتي في أفغانستان مهمته الإنسانية بنجاح، عقب فترة من العمل المكثّف والمتواصل لتقديم الدعم العاجل والإغاثي للمتضررين من الزلزال الذي ضرب المناطق الشمالية من البلاد، ليختتم بذلك عملياته الميدانية، مجسداً الدور الريادي لدولة الإمارات في دعم الشعوب المتضررة حول العالم.

 

ورافق هذه الجهود الميدانية، التي تميّزت بسرعة الاستجابة وكفاءة الأداء، تنفيذ جسر جوي إماراتي مكثف، شهد إرسال 8 طائرات محملة بأكثر من 394 طناً من المساعدات الإنسانية، شملت سلالاً غذائية وخياماً وبطانيات ومواد إغاثية أساسية، حيث وصلت هذه المساعدات إلى المناطق الأكثر تضرراً، وأسهمت في التخفيف من معاناة آلاف الأسر المنكوبة، في تأكيد جديد على دور الإمارات الرائد في العمل الإنساني، وعلى نهج العطاء، الذي رسّخه الوالد المؤسّس الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيّب الله ثراه، والذي تواصل الدولة ترسيخه عبر جسور الإغاثة والدعم في مختلف الأزمات.

وجاء اختتام المهمة بعد أن حققت أهدافها في توفير الاستجابة العاجلة والفعالة للمتضررين، فيما تؤكد دولة الإمارات استعدادها لمواصلة تقديم الدعم عبر مسارات إنسانية متنوعة، التزاماً بنهجها الثابت في مساندة الشعب الأفغاني وسائر الشعوب التي تواجه الأزمات حول العالم.

أخبار ذات صلة
الإمارات تدعو إلى وقف فوري لإطلاق النار في السودان
الشيخة فاطمة: ابنة الإمارات نموذج عالمي في التمكين والإبداع والقيادة

وأعربت أسر متضررة من الزلزال في شمال أفغانستان، عن امتنانها العميق للدور الإنساني لدولة الإمارات، مؤكدة أنه كان له أثر مباشر وملموس في التخفيف من آثار الكوارث وتقديم الدعم الضروري للأسر المنكوبة.

ويعكس هذا التقدير حجم الثقة والمصداقية، التي تحظى بها دولة الإمارات في تقديم المساعدات الإنسانية، ويجسّد نهجها الثابت في الوقوف إلى جانب الشعوب في أوقات الأزمات، بما يعكس القيم النبيلة للعطاء والتضامن التي أرساها الوالد المؤسس الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيّب الله ثراه، والتي تواصل القيادة الرشيدة السير على نهجها.

المصدر: وام
أفغانستان
الإمارات
آخر الأخبار
شخبوط بن نهيان في حديث مع رئيس الكونغو الديمقراطية
الأخبار العالمية
الإمارات تدعو إلى وقف فوري لإطلاق النار في السودان
اليوم 01:48
يمنيون ينتظرون في طابور طويل لتلقي مساعدات إنسانية (أرشيفية)
الأخبار العالمية
الأمم المتحدة: 17 مليون يمني يعانون الجوع.. والعدد يتزايد
اليوم 01:48
الأطفال في مقدمة ضحايا الحرب الإسرائيلية على غزة (أرشيفية)
الأخبار العالمية
«اليونيسيف» تحذر من تدهور أوضاع أطفال غزة
اليوم 01:48
«الوطني الاتحادي» يشارك في اجتماع مجموعة «العلوم والتكنولوجيا»
الأخبار العالمية
«الوطني الاتحادي» يشارك في اجتماع مجموعة «العلوم والتكنولوجيا»
اليوم 01:48
من جلسة مجلس الأمن الدولي للتصويت على مشروع القرار الأميركي حول غزة (أ ف ب)
الأخبار العالمية
السلطة الفلسطينية تطالب بضمان حماية أهالي غزة ومنع التهجير
اليوم 01:48
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©