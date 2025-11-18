الطقس المتوقع في الإمارات غداً

توقع المركز الوطني للأرصاد، أن يكون الطقس غداً صحواً إلى غائم جزئياً ومغبراً أحياناً خاصة غرباً يصبح رطبا ليلاً وصباح الخميس على بعض المناطق الساحلية والداخلية مع فرصة تشكل الضباب أو الضباب الخفيف، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة ونشطة غرباً، وحركتها شمالية غربية، وسرعتها / 10 إلى 25 تصل إلى 40 كم/س.

والموج في الخليج العربي خفيف إلى متوسط ومضطرب غرباً، فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 12:08، والمد الثاني عند الساعة 01:26، والجزر الأول عند الساعة 19:12، والجزر الثاني عند الساعة 06:07.

وفي بحر عمان:خفيف، فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 08:08، والمد الثاني عند الساعة 07:22، والجزر الأول عند الساعة 15:00، والجزرالثاني عند الساعة 03:43.