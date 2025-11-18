الأربعاء 19 نوفمبر 2025 أبوظبي الإمارات
علوم الدار

حمدان بن محمد يشهد جانباً من فعاليات "منتدى دبي للمستقبل 2025"

حمدان بن محمد يشهد جانباً من فعاليات "منتدى دبي للمستقبل 2025"
18 نوفمبر 2025 18:45

شهد سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، اليوم جانباً من فعاليات "منتدى دبي للمستقبل 2025".
وقال سموه في منشور عبر حسابه الرسمي في منصة «إكس»: «شهدت اليوم جانباً من فعاليات "منتدى دبي للمستقبل 2025" بحضور أكثر من 2500 من خبراء المستقبل والأكاديميين وصنّاع القرار وقادة الفكر من الإمارات ومختلف أنحاء العالم».
وأضاف سموه: «نجتمع هنا لنحدّد الأولويات، ونستكشف الفرص، ونوحد جهودنا لصياغة حلول وخدمات تواكب طموحاتنا وترتقي بجودة حياة الأجيال القادمة، وخلال المنتدى، كرّمنا الفائزين بالنسخة الأولى من "جوائز دبي لاستشراف المستقبل"، والتقيت خريجي برنامج دبي لخبراء المستقبل وبرنامج استشعار المستقبل» .
واختتم سموه: «جهود وطنية تؤسس لجيل قادر على استشراف التحديات وصناعة الحلول لتبقى دبي عنوان المستقبل ووجهته».

المصدر: الاتحاد - أبوظبي
