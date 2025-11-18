الأربعاء 19 نوفمبر 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

رئيس الدولة والرئيس الكوري يشهدان تبادل عدد من مذكرات التفاهم والاتفاقيات بين البلدين

رئيس الدولة والرئيس الكوري يشهدان تبادل عدد من مذكرات التفاهم والاتفاقيات بين البلدين
18 نوفمبر 2025 18:58

شهد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وفخامة لي جيه ميونغ، رئيس جمهورية كوريا، اليوم، تبادل عدد من مذكرات التفاهم وأطر عمل للتعاون، تهدف إلى تعزيز مختلف جوانب الشراكة الاستراتيجية الخاصة التي تجمع البلدين، وذلك في إطار زيارة دولة التي يقوم بها الرئيس الكوري إلى دولة الإمارات.

وشملت مذكرات التفاهم وأطر العمل  التي تبادلها الجانبان، خلال المراسم التي أقيمت في قصر الوطن، التالي:

1- إطار عمل استراتيجي للتعاون في مجال الذكاء الاصطناعي// مجلس الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا المتقدمة.. تبادله معالي خلدون خليفة المبارك، رئيس جهاز الشؤون التنفيذية.. ومن الجانب الكوري معالي باي كيونغ-هون، نائب رئيس الوزراء وزير العلوم وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات.


2-  مذكرة تفاهم بشأن التعاون في مجال الذكاء الاصطناعي.. تبادلها من جانب دولة الإمارات معالي خلدون المبارك.. ومن الجانب الكوري، معالي باي كيونغ-هون، نائب رئيس الوزراء وزير العلوم وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات.

3-  مشروع تعاون بين وكالة الإمارات للفضاء ووكالة الفضاء الكوريه.. تبادله معالي الدكتور أحمد بالهول الفلاسي، وزير الرياضة رئيس مجلس إدارة وكالة الإمارات للفضاء.. ومعالي باي كيونغ-هون، نائب رئيس الوزراء وزير العلوم وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات.

4 - مذكرة تفاهم للتعاون الشامل في مجال الصحة الحيوية.. تبادلها معالي سعيد الهاجري، وزير دولة، ومن الجانب الكوري معالي يو- كيونغ أوه، وزيرة سلامة الغذاء والدواء الكورية.

5 - مذكرة تفاهم بشأن إدارة وعمل لجنة التعاون الاقتصادي الإماراتية  الكورية، مثل دولة الإمارات معالي سعيد الهاجري، وزير دولة، ومثل كوريا معالي كيم جونغ-كوان، وزير التجارة والصناعة والموارد.

أخبار ذات صلة
الإمارات تدعو إلى وقف فوري لإطلاق النار في السودان
الشيخة فاطمة: ابنة الإمارات نموذج عالمي في التمكين والإبداع والقيادة

6 - إطار تعاون في مجال الملكية الفكرية تبادله معالي عبد الله بن طوق المري، وزير الاقتصاد والسياحة، ومن الجانب الكوري.. معالي كيم يونغ-سون، وزير هيئة الملكية الفكرية الكورية.

7 - شراكة لتعزيز الطاقة النووية والذكاء الاصطناعي والتعاون في السوق العالمية.. تبادلها سعادة محمد إبراهيم الحمادي، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة الإمارات للطاقة النووية.. ومن جانب كوريا، معالي كيم دونغ-تشيول، الرئيس التنفيذى ورئيس مجلس إدارة شركة الطاقة الكهربائية الكورية «كيبكو».

المصدر: وام
جمهورية كوريا
الإمارات
محمد بن زايد
آخر الأخبار
شخبوط بن نهيان في حديث مع رئيس الكونغو الديمقراطية
الأخبار العالمية
الإمارات تدعو إلى وقف فوري لإطلاق النار في السودان
اليوم 01:48
يمنيون ينتظرون في طابور طويل لتلقي مساعدات إنسانية (أرشيفية)
الأخبار العالمية
الأمم المتحدة: 17 مليون يمني يعانون الجوع.. والعدد يتزايد
اليوم 01:48
الأطفال في مقدمة ضحايا الحرب الإسرائيلية على غزة (أرشيفية)
الأخبار العالمية
«اليونيسيف» تحذر من تدهور أوضاع أطفال غزة
اليوم 01:48
«الوطني الاتحادي» يشارك في اجتماع مجموعة «العلوم والتكنولوجيا»
الأخبار العالمية
«الوطني الاتحادي» يشارك في اجتماع مجموعة «العلوم والتكنولوجيا»
اليوم 01:48
من جلسة مجلس الأمن الدولي للتصويت على مشروع القرار الأميركي حول غزة (أ ف ب)
الأخبار العالمية
السلطة الفلسطينية تطالب بضمان حماية أهالي غزة ومنع التهجير
اليوم 01:48
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©