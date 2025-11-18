«بلدية أبوظبي» تسعد الجمهور في «سوق الطيبين»

أبوظبي (الاتحاد)



أطلقت بلدية مدينة أبوظبي فعاليتها المجتمعية الترفيهية المتنوعة «سوق الطيبين» في «حديقة ربدان - أبوظبي»، لتستمر الفعالية عشرة أيام متواصلة من 13 نوفمبر إلى 22 نوفمبر من العام الجاري 2025، في إطار مستهدفات «عام المجتمع»، والتزاماً من دائرة البلديات والنقل بإسعاد المجتمع، وتوفير وجهات ترفيهية، وفعاليات تسهم في الارتقاء بجودة حياة السكان، ودعماً للأسر المنتجة، وأصحاب الهمم.

وتستهدف فعالية «سوق الطيبين» التي تستقبل الجمهور من الساعة الخامسة مساء إلى الساعة العاشرة ليلاً، إيجاد وجهات مجتمعية عائلية وأجواء ترفيهية تسهم في إسعاد جميع شرائح المجتمع، وتعزز التعاون والتفاعل والتواصل بين الكبار والصغار، من خلال الأنشطة المتعددة، والفقرات الترفيهية والتثقيفية وغيرها من الأنشطة.

ويشهد السوق تنظيم العديد من الورش، ومحاضرات التوعية، والألعاب التفاعلية وبرامج المسرح، إلى جانب السوق المجتمعي الخاص بمنتجات الأسر المنتجة، والطلاب وأصحاب الهمم، من خلال توفير مواقع أكشاك لبيع منتجاتهم ضمن السوق.

وحرصت بلدية مدينة أبوظبي على توفير تجربة تسوق ضمن أجواء ترفيهية ممتعة، لجميع شرائح المجتمع، حيث ضمت الأكشاك مجموعة متنوعة من منتجات الحرف اليدوية والتحف الفنية والمنتجات الصحية الطبيعية، والأطعمة التقليدية التي تعكس الثقافة الإماراتية والتراث المحلي.

كما أولت بلدية مدينة أبوظبي اهتماماً ملحوظاً بالأطفال زوار السوق، عبر تخصيص مناطق لعب للأطفال لتنظيم العديد من الأنشطة والمسابقات الترفيهية والعروض الفنية والفقرات المتنوعة.