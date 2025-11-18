«نيويورك أبوظبي» تعزز البحث والتعليم والابتكار في الأمن السيبراني

أبوظبي (الاتحاد)



وقعت جامعة نيويورك أبوظبي، مذكرة تفاهم مع مجلس الأمن السيبراني لحكومة دولة الإمارات؛ تهدف إلى تعزيز البحث والتعليم والابتكار في مجال الأمن السيبراني.

تعزز المذكرة جهود البحث والتعليم والتدريب في مجال الأمن السيبراني، من خلال تبادل المواد التعليمية، وتنظيم ورش العمل والمؤتمرات والزيارات التعليمية المشتركة للطلاب وأعضاء هيئة التدريس والباحثين. سيعمل المشاركون مع خبراء الصناعة برعاية برنامج CYBERE71، الذي يوفر التدريب العملي حول كيفية بناء وتشغيل الشركات الناشئة التي تركز على الأمن السيبراني.

ستستفيد الشراكة من الخبرات المشتركة لتطوير مشاريع بحثية مشتركة، والمساهمة في سياسة الأمن السيبراني الوطنية، والتأسيس لمنظومة متكاملة لتأهيل المواهب الجاهزة لمواجهة التحديات الناشئة. ومن خلال هذا التعاون، تهدف جامعة نيويورك أبوظبي ومجلس الأمن السيبراني إلى تعزيز القدرات الوطنية، ودفع الابتكار في حلول الأمن، ورعاية نظام بيئي مستدام من المهنيين المهرة في الأمن السيبراني.

وقال أرلي بيترز، نائب رئيس جامعة نيويورك أبوظبي: «يلعب الأمن السيبراني دوراً حيوياً في دعم مرونة بنيتنا التحتية الرقمية واقتصادنا.. تعزز هذه الشراكة مع مجلس الأمن السيبراني لدولة الإمارات التزام جامعة نيويورك أبوظبي بتطوير الأبحاث والتعليم في مجال يعتبر حيوياً لتنمية الدولة على المدى الطويل. معاً، نهدف إلى تجهيز المهنيين المستقبليين بالمعرفة والمهارات للمساهمة بشكل ملموس في قدرات الأمن السيبراني».

تعد المذكرة من ثمار الجهود الساعية إلى تعزيز المبادرات المتعلقة بالأمن السيبراني بين جامعة نيويورك أبوظبي ومجلس الأمن السيبراني، وستدعم هذه الشراكة الرسمية تطوير المهنيين والباحثين المهرة المجهزين لمواجهة التحديات الناشئة في هذا المجال.

يقود التعاون مكتب تطبيق الأبحاث وريادة الأعمال في جامعة نيويورك أبوظبي، بالشراكة مع أوزغور سنان أوغلو، مدير مركز الأمن السيبراني وأستاذ هندسة الكمبيوتر في الجامعة.

وأكد الدكتور محمد حمد الكويتي، رئيس الأمن السيبراني لحكومة الإمارات أن «هذا التعاون يأتي في إطار الجهود المستمرة التي تبذلها مختلف مؤسسات الدولة لتعزيز المرونة السيبرانية، وضمان تعزيز الوعي السيبراني، من خلال دعم عمليات التدريب والتعليم، خاصة في المراحل الجامعية، وتهيئة كوادر شابة في مجال الأمن السيبراني، من خلال دمج المعرفة النظرية بالمعرفة العملية، عبر التدريب العملي والمحاكاة الواقعية للتهديدات السيبرانية المتنامية».