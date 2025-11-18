الأربعاء 19 نوفمبر 2025 أبوظبي الإمارات
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

«نماء» تطلق مشروعاً لريادة الأعمال الزراعية لـ 900 امرأة في مالاوي

جانب من المشروع (من المصدر)
19 نوفمبر 2025 01:47

الشارقة (الاتحاد)

أعلنت مؤسسة نماء للارتقاء بالمرأة، عن إطلاق مشروع دولي في العاصمة المالاوية لينلغوي، تحت عنوان «زراعة الفطر وريادة الأعمال الزراعية»، يهدف إلى تمكين 900 امرأة في مالاوي وتحسين أوضاعهن الاجتماعية والاقتصادية، من خلال تزويدهن بالمهارات التقنية والمالية والريادية في زراعة الفطر، لتعزيز جودة حياتهن، والمساهمة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وينفّذ المشروع على مدى ثلاث سنوات، 2025-2028، بالشراكة مع جمعية «زايان كرييشن»، ويشمل تطوير 45 مشروعاً زراعياً نسائياً، بمعدل 15 مشروعاً سنوياً، يضم كل منها 20 امرأة، مما يعود بالنفع على حياة نحو 4500 شخص بمعدل 5 أفراد لكل أسرة مشاركة.
كما يشمل تأسيس 5 مراكز أعمال ريفية جديدة، تهدف إلى تعزيز النشاط الاقتصادي في المجتمعات المحلية.
ويركّز المشروع على تعزيز المنتجات النسائية وربطها بالأسواق، إلى جانب رفع الوعي بالممارسات الزراعية والتجارية المستدامة. ويأتي هذا المشروع استجابة للتحديات الاجتماعية والاقتصادية التي تواجهها النساء الريفيات في مالاوي حيث يعتمد 84% من السكان على الزراعة، ويعيش أكثر من نصف السكان تحت خط الفقر. وقالت مريم الحمادي، مدير عام المؤسسة: إن استراتيجية المؤسسة في تغيير واقع النساء في المجتمعات، التي تواجه تحديات اقتصادية واجتماعية، تقوم على توفير خيارات تنمية مستدامة والاستثمار في مقومات هذه المجتمعات، وما تمتلكه من طاقات وفرص.

تمكين التعاونيات النسائية
يتطلع المشروع إلى تحقيق مجموعة من النتائج، تشمل تمكين التعاونيات النسائية، بما يعزز قوة التفاوض وزيادة الدخل والإيرادات، من خلال زيادة الإنتاج، وتحسين الوصول إلى الأسواق، وتقليل استهلاك المياه من خلال زراعة الفطر باستخدام أنظمة ري تتميز بالكفاءة والترشيد، وتطوير سلاسل قيمة زراعية جديدة، من خلال الابتكار في المعالجة والتسويق، إلى جانب توفير فرص عمل، من خلال بناء بيوت خضراء، وتطوير مراكز نمو ريفية.
ويستند التعاون مع «زايان كرييشن» إلى استراتيجية «نماء» الرامية إلى تعزيز دور المرأة عالمياً.

