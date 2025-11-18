راشد بن حميد يطلق استراتيجية بلدية عجمان 2025 - 2027

عجمان (وام)



أطلق الشيخ راشد بن حميد النعيمي، رئيس دائرة البلدية والتخطيط بعجمان، استراتيجية الدائرة 2025 - 2027، التي ترسم ملامح المرحلة المقبلة من مسيرة الإمارة الرائدة.

وتمثل الاستراتيجية مرحلة جديدة في مسيرة تطوير منظومة العمل البلدي في الإمارة، وتعزز جودة الحياة، وتدعم التنمية العمرانية والبيئية، لبناء نموذج حضري متكامل ينسجم مع توجهات القيادة الرشيدة، ورؤية عجمان 2030، ومبادئ الخمسين، ومئوية الإمارات 2071.

وتستند الاستراتيجية إلى رؤية واضحة، تتمثل في «تنمية مستدامة تنعم بها الأجيال»، وتسعى الدائرة من خلالها إلى تعزيز مكانة عجمان مدينة متطورة تدار بمنظومة حضرية وبيئية وصحية متكاملة.

وأعرب الشيخ راشد بن حميد النعيمي عن فخره بإطلاق الاستراتيجية، التي تمثل خريطة طريق شاملة لعمل الدائرة خلال الأعوام المقبلة، مؤكداً أن الإنسان والمجتمع هم محور التنمية المستدامة.

وقال: «الدائرة اعتمدت في وضع الاستراتيجية الحالية على أسس علمية دقيقة ودراسات واقعية لحاضر ومستقبل الإمارة، بمشاركة كوادرنا الوطنية وشركائنا الاستراتيجيين، فهدفنا تحقيق التكامل الشامل والترابط المستدام بين التنمية العمرانية والبيئية والاقتصادية والاجتماعية».



مسيرة التميز

وثمن الشيخ راشد بن حميد النعيمي جهود جميع كوادر الدائرة، وعملهم الدؤوب وإخلاصهم وتفانيهم، مؤكداً أن روح الفريق الواحد والأسرة المتكاملة تمكننا من مواصلة مسيرة التميز، والارتقاء بالخدمات، وجعل عجمان من أكثر المدن استعداداً للمستقبل.

حضر إطلاق الاستراتيجية، عبدالرحمن النعيمي، مدير عام الدائرة، والمدراء التنفيذيون وكافة المدراء والموظفين في الدائرة.

من جانبه، أكد عبدالرحمن محمد النعيمي، مدير عام الدائرة، أن الاستراتيجية نتاج عمل مشترك من جميع قطاعات الدائرة، وقال: «سنعمل وفقها لتدشين مشاريع حيوية وتنفيذ مبادرات نوعية تحقق الأثر الإيجابي في حياة سكان الإمارة، وتدعم التنمية الشاملة في المجالات كافة».