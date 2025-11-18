الأربعاء 19 نوفمبر 2025 أبوظبي الإمارات
علوم الدار

اجتماع يستعرض تحضيرات احتفالات عيد الاتحاد الـ54 في الشارقة

خلال اجتماع اللجنة (من المصدر)
19 نوفمبر 2025 01:47

الشارقة (الاتحاد)

ناقشت لجنة إمارة الشارقة لاحتفالات عيد الاتحاد، خلال اجتماعها برئاسة خالد جاسم المدفع، رئيس لجنة إمارة الشارقة لاحتفالات عيد الاتحاد الـ54، التفاصيل النهائية لفعاليات الاحتفالات التي تنطلق في إمارة الشارقة اعتباراً من اليوم الأربعاء وتستمر حتى 2 ديسمبر المقبل. وتم خلال الاجتماع، استعراض نبذة عن الفعاليات، التي ستنطلق من منتزه السيوح للعائلات، إلى جانب تعيين أربعة مواقع رئيسة للاحتفالات، إلى جانب الوقوف على جاهزية واستعداد جميع المدن للاحتفالات، بعرض التواريخ المعتمدة والنهائية لجميع المدن.
وتشهد النسخة الـ54 من احتفالات عيد الاتحاد، عدداً كبيراً من الفعاليات المختلفة في جميع مدن الإمارة، بما يتضمن مشاركة جميع الفئات في المجتمع، بتوفير فعاليات جاذبة لكافة الأعمار، تعزز المفاهيم المختلفة للإرث الإماراتي، وتسليط الضوء على الثقافات المتنوعة والجوانب المتعلقة بالعادات والتقاليد الإماراتية الراسخة، سواء للمواطنين أو المقيمين.
حضر اجتماع لجنة إمارة الشارقة لاحتفالات عيد الاتحاد، عدد من المعنيين بالاحتفالات، على رأسهم خالد المدفع، رئيس لجنة إمارة الشارقة لاحتفالات عيد الاتحاد، وطارق النقبي، نائب رئيس اللجنة، وحضور متنوع من رؤساء اللجان الإعلامية والفعاليات والمالية، ومشاركة من أعضاء المجالس البلدية لمدن الشارقة.

