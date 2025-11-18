الأربعاء 19 نوفمبر 2025 أبوظبي الإمارات
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

ولي عهد الشارقة: تقديم نموذج إعلامي رائد يعكس هوية الإمارة

ولي عهد الشارقة وسلطان بن أحمد القاسمي خلال اللقاء (من المصدر)
19 نوفمبر 2025 01:47

الشارقة (وام)

استقبل سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي، ولي عهد ونائب حاكم الشارقة، أمس، سمو الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي، نائب حاكم الشارقة، رئيس مجلس الشارقة للإعلام، وأعضاء المجلس، وذلك في مكتب سمو الحاكم.
وأشاد سموه بجهود مجلس الشارقة للإعلام في تطوير المنظومة الإعلامية بالإمارة، وفقاً لتوجيهات ورؤية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم الشارقة، مثمناً سموه ما يبذله المجلس من عمل متواصل للارتقاء بالمنظومة الإعلامية للإمارة وتعزيز حضورها محلياً وعالمياً، مؤكداً سموه أن تكامل الجهود وتوحيد الرؤية بين مختلف الجهات، هو الأساس في تقديم نموذج إعلامي رائد يعكس هوية الشارقة ورسالتها الحضارية.
واستعرض اللقاء عدداً من الموضوعات المتعلقة بالقطاع الإعلامي في الإمارة، وتعزيز جهوده ونجاحاته المتواصلة، والمقترحات التطويرية المؤدية إلى التكامل بين الجهات الإعلامية وتبادل الخبرات، وتعزيز الهوية الاتصالية.
واطلع سمو ولي عهد الشارقة على أعمال مجلس الشارقة للإعلام والجهات المنضوية تحته، وتعرف على المنظومة التشريعية والخدمات المقدمة للأنشطة الإعلامية وأنواع تصاريح التصوير الصادرة من المجلس، بالإضافة إلى تعاون المجلس مع الجهات الاتحادية والمحلية في سبيل تقديم خدمات متميزة وسريعة.
واستمع سموه إلى شرح حول الخطط المستقبلية الهادفة إلى تطوير المحتوى الإعلامي، وتقديم أفضل تجربة للمشاهد والمستمع والمتابع، من خلال دورات برامجية متنوعة، بالإضافة إلى أداء القنوات والمنصات الرقمية الإعلامية المختلفة في الإمارة، وتعرف على المبادرات التقنية في تحسين جودة الإنتاج وتطوير آليات البث وتوسيع نطاق انتشار القنوات التلفزيونية، بما يواكب التطور المتسارع في القطاع الإعلامي.
واطلع سمو ولي عهد الشارقة، على الجهود المبذولة في تعزيز الصورة الإعلامية للإمارة، وتطوير الخطاب الإعلامي وواقع الاتصال الحكومي، وأبرز التحديات والفرص، وذلك لتوحيد الرسائل الإعلامية وتنسيق التغطيات لضمان تقديم محتوى مهني يعكس رؤية ونهج الإمارة.

 

