عمار بن حميد: مواكبة التحولات المتسارعة في العالم

عجمان (وام)



افتتح سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي، ولي عهد عجمان رئيس المجلس التنفيذي، أمس، فعاليات «مؤتمر ومعرض عجمان لتكنولوجيا النقل 2025» في نسخته الثانية، الذي يقام على مدار يومين، بمشاركة نخبة من الخبراء المحليين والدوليين، وممثلين عن مؤسسات حكومية وخاصة من مختلف دول المنطقة والعالم، إلى جانب عدد من المتحدثين والمختصين في مجالات النقل، والتقنيات الحديثة، والاستدامة.

وأكد سمو ولي عهد عجمان، أن مؤتمر ومعرض عجمان لتكنولوجيا النقل، يجسد رؤية الإمارة في بناء منظومة نقل مستقبلية أكثر ذكاء واستدامة، قادرة على مواكبة التحولات المتسارعة في العالم، وتعزيز جودة الحياة لجميع أفراد المجتمع.

وقال سموه: «إن تطوير قطاع النقل أصبح اليوم جزءاً محورياً من معادلة التنمية الشاملة، التي تتبناها دولة الإمارات، ونفخر في عجمان بأن نكون جزءاً فاعلاً في صياغة هذا المستقبل، عبر مبادرات ومشاريع تعزز الابتكار وتبني حلولاً رقمية، تدعم التحول نحو مدن أكثر كفاءة واستدامة».

وأضاف سموه: «إن عجمان تسير بخطى ثابتة لتنفيذ رؤية 2030، التي تضع الاستدامة والابتكار في قلب عملية التخطيط والتطوير، بما ينسجم مع توجهات القيادة الرشيدة ويعزز تنافسية الإمارة».

وأضاف سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي: «نسعى إلى تحقيق نقلة نوعية في قطاع النقل خلال السنوات المقبلة عبر الاستثمار في البنية التحتية الرقمية، واعتماد التقنيات الحديثة، مثل الذكاء الاصطناعي وأنظمة النقل الذكي، وإطلاق مبادرات تدعم النقل المستدام وتحد من الانبعاثات الكربونية».

وحضر سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي، الجلسة الرئيسية للمؤتمر التي قدمتها تالا نسولي، المدير العام لشركتي أوبر وكريم رايدز في دولة الإمارات، وسلطت الجلسة الضوء على مستقبل حلول النقل الذكي، والتحولات التقنية في قطاع المواصلات.

وتجول سمو ولي عهد عجمان في المعرض، الذي يضم أحدث الخدمات التكنولوجية في قطاع النقل، واستمع سموه إلى شرح من العارضين حول التقنيات المبتكرة التي تسهم في تطوير خدمات النقل.

وتفقد سموه طائرة «التاكسي الطائر» الكهربائية ذاتية القيادة، والتي ستعمل ضمن منظومة الطيران الحضري المتقدم بالدولة، وتمثل الطائرة نموذجاً لمستقبل النقل في الإمارات.

كما استمع سموه لعرض من طلاب مدارس التكنولوجيا التطبيقية في عجمان يتضمن مشروعاً تقنياً لكاميرا تتعرف على الوجه بالذكاء الاصطناعي، يسهم في التعرف على الطلاب داخل الحافلات والصفوف الدراسية.

حضر افتتاح المؤتمر، الشيخ أحمد بن حميد النعيمي، ممثل صاحب السمو حاكم عجمان للشؤون الإدارية والمالية، والشيخ عبدالعزيز بن حميد النعيمي، رئيس دائرة السياحة والثقافة والإعلام، والشيخ راشد بن حميد النعيمي، رئيس دائرة البلدية والتخطيط، والشيخ حميد بن عمار بن حميد النعيمي، عضو المجلس التنفيذي بعجمان، والشيخ راشد بن عمار بن حميد النعيمي، رئيس دائرة عجمان الرقمية، والشيخ عبدالله بن ماجد النعيمي، مدير عام مكتب شؤون المواطنين في عجمان، وعدد من الشيوخ وكبار المسؤولين.

ويقام المؤتمر تحت شعار «بناء مستقبل ذكي ومستدام للنقل»، ويعد منصة رائدة تجمع صناع القرار والمبتكرين والباحثين والخبراء لمناقشة مستقبل النقل المستدام، واستعراض أحدث الحلول الذكية والرقمية، التي تسهم في تطوير منظومة النقل في إمارة عجمان ودولة الإمارات.

ويأتي تنظيم النسخة الثانية من الحدث استكمالاً للنجاح الذي حققته النسخة الأولى في عام 2024، وفي إطار جهود هيئة النقل في عجمان لتعزيز مكانة الإمارة مركزاً رائداً في الابتكار بمجال النقل المستدام والذكي.



اليوم الأول

شهد اليوم الأول من المؤتمر جلسات حوارية ناقشت محاور استراتيجية ركزت على مستقبل النقل الذكي ودور التكنولوجيا في تطوير البنية التحتية للنقل العام، و«بناء مستقبل ذكي ومستدام للنقل»، إضافة إلى جلسات حول الاستشراف الاستراتيجي في تخطيط النقل، والتحول الرقمي وأنظمة تذاكر النقل العام السلسة، والنقل الجوي الحديث والحضري.