وفد «قمة أبوظبي للبنية التحتية» يزور مصنع Dorce بأنقرة

أنقرة (وام)



زار الوفد الإماراتي المشارك في الجولة الدولية لـ«قمة أبوظبي للبنية التحتية» برئاسة المهندس ميسرة محمود سليم عيد، المدير العام لمركز أبوظبي للمشاريع والبنية التحتية، أمس، المصنع الرئيسي لشركة «Dorce» في العاصمة التركية أنقرة، المتخصص في تصنيع الهياكل الفولاذية المعيارية.

وشملت الزيارة استعراض إجراءات المصنع لخفض الانبعاثات الكربونية، حيث يتم حساب الانبعاثات من المصنع والموردين معاً لضمان تحقيق أهداف الكربون لكل مشروع، بالتعاون مع شركات دولية، ضمن التزام واضح بمعايير الاستدامة والابتكار البيئي.

كما تعرف الوفد على أبرز مشاريع الشركة في دولة الإمارات، والتي تتضمن مدناً سكنية للعمال في المفرق بأبوظبي بسعتي 26 ألفاً و16 ألف شخص لقطاع النفط والغاز، إلى جانب مشاريع سكنية في مدينة الفجيرة، ومركز شرطة المدينة لقطاع الدفاع، مع اعتماد المنتجات شبه المكتملة المصنعة في المصنع التركي وشحنها إلى مواقع المشاريع وفق معايير السلامة والجودة.

واطلع الوفد كذلك على خبرات «Dorce» الدولية في تنفيذ المشاريع في أكثر من 62 دولة، بإجمالي إنتاج تجاوز 12 مليون متر مربع على مساحة 100 ألف متر مربع في أنقرة، مع اعتماد أنظمة مستدامة تشمل ألواح الطاقة الشمسية وشهادات البصمة الكربونية والمائية، لتعزيز الاستدامة وتقليل الانبعاثات.



مرافق

شملت الزيارة الاطلاع على مشروع ملعب رياضي متكامل في العاصمة التركية أنقرة، الذي يشمل مرافق داخلية وخارجية لممارسة 15 رياضة، وصالة «أنقرة أرينا» لكرة السلة والكرة الطائرة، ومنطقة للحفلات الموسيقية، ودار أوبرا وحديقة واسعة، ليصبح الملعب الوطني لمنتخب تركيا، ويخدم الأنشطة الرياضية والثقافية في المدينة.