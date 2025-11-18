الأربعاء 19 نوفمبر 2025 أبوظبي الإمارات
علوم الدار

هزاع بن زايد: «العين للكتاب» منصة ثقافية بارزة

هزاع بن زايد: «العين للكتاب» منصة ثقافية بارزة
19 نوفمبر 2025 01:47

منطقة العين (الاتحاد) 

أكد سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان، ممثل الحاكم في منطقة العين، أن مهرجان العين للكتاب منصة ثقافية بارزة تجمع أفراد المجتمع حول القراءة والإبداع والمعرفة، وتعزز مكانة منطقة العين وجهة للفعاليات الأدبية والثقافية، وتشجع الأطفال والناشئة والشباب على أن تكون القراءة جزءاً من نسيج حياتهم اليومية.
وعبر منصة «إكس»، دوّن سموه قوله: «مهرجان العين للكتاب منصة ثقافية بارزة تجمع أفراد المجتمع حول القراءة والإبداع والمعرفة، وتعزز مكانة منطقة العين كوجهة للفعاليات الأدبية والثقافية، وتشجع الأطفال والناشئة والشباب على أن تكون القراءة جزءاً من نسيج حياتهم اليومية».

