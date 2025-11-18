هزاع بن زايد: «العين للكتاب» منصة ثقافية بارزة

منطقة العين (الاتحاد)



أكد سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان، ممثل الحاكم في منطقة العين، أن مهرجان العين للكتاب منصة ثقافية بارزة تجمع أفراد المجتمع حول القراءة والإبداع والمعرفة، وتعزز مكانة منطقة العين وجهة للفعاليات الأدبية والثقافية، وتشجع الأطفال والناشئة والشباب على أن تكون القراءة جزءاً من نسيج حياتهم اليومية.

