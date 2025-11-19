تنبيه من المركز الوطني للأرصاد

دعا المركز الوطني للأرصاد إلى توخي الحذر بسبب تشكل الضباب على بعض المناطق في الدولة، صباح اليوم الأربعاء.وأوضح عبر حسابه في منصة إكس أماكن تشكل الضباب المتوقع والضباب الخفيف، منها أبوظبي والعين ومنطقة الظفرة .كما أشار إلى انخفاض مدى الرؤية الأفقية إلى أقل من 1000 متر. وكشف المركز الوطني للأرصاد أن تشكل الضباب وتدني مدى الرؤية الأفقية، وانعدامها أحياناً على بعض المناطق الساحلية والداخلية يستمر حتى الساعة 09:00 من صباح اليوم الأربعاء.



وتوقع المركز الوطني للأرصاد، أن يكون الطقس اليوم صحوا إلى غائم جزئيا ومغبرا أحياناً خاصة غرباً يصبح رطبا ليلاً وصباح الخميس على بعض المناطق الساحلية والداخلية مع فرصة تشكل الضباب أو الضباب الخفيف، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة ونشطة غرباً، وحركتها شمالية غربية.