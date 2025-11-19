الخميس 20 نوفمبر 2025 أبوظبي الإمارات
علوم الدار

الإمارات الأولى عربياً في مؤشر المعرفة العالمي 2025

علم الإمارات
19 نوفمبر 2025 13:13

دينا جوني (دبي) أعلنت قمة المعرفة في اليوم الأول من فعاليات دورتها العاشرة، التي افتُتحت صباح اليوم في دبي، عن نتائج تقرير مؤشر المعرفة العالمي 2025، حيث رسّخت دولة الإمارات العربية المتحدة صدارتها الإقليمية بحلولها في المركز الأول عربياً ضمن المؤشر، مؤكدة ريادتها في بناء اقتصاد معرفي قائم على الابتكار ورأس المال البشري.
وعالمياً، جاءت الإمارات في المرتبة 26 من أصل 195 دولة شملها المؤشر، فيما حلّت سويسرا في المركز الأول عالمياً، تلتها سنغافورة ثم السويد والدنمارك وهولندا.
وكشف التقرير عن تحقيق الدولة مراكز متقدمة عالمياً في المحاور الأساسية، حيث جاءت:

المرتبة 5 في تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.

المرتبة 13 في الاقتصاد.

المرتبة 33 في التعليم التقني والتدريب المهني والتعليم العالي.

المرتبة 35 في البحث والتطوير والابتكار.

المرتبة 47 في البيئة والمجتمع والحوكمة.

المرتبة 32 في التعليم قبل الجامعي.

كما حققت الإمارات أداءً لافتاً في مجموعة من المؤشرات الفرعية، أهمها:

المركز الأول عالمياً في مخرجات الاقتصاد.

المركز الثاني في بيئة التعلّم في التعليم قبل الجامعي.

المركز الثاني في الاتصال ضمن محور تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.

المركز 11 عالمياً في نتائج التعليم التقني والمهني والتعليم العالي.

قمة المعرفة
الإمارات
