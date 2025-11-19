حاكم الشارقة يصدر مرسوماً أميرياً بتعيين عائشة راشد ديماس رئيسة لهيئة البيئة والمحميات الطبيعية

أصدر صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، مرسوماً أميرياً بشأن نقل وترقية وتعيين رئيسة لهيئة البيئة والمحميات الطبيعية في إمارة الشارقة.

ونص المرسوم على أن تُنقل عائشة راشد علي بن ديماس السويدي من هيئة الشارقة للمتاحف إلى هيئة البيئة والمحميات الطبيعية في إمارة الشارقة، وتُرقى إلى درجة "رئيس دائرة" على نظام الوظائف الخاصة في حكومة الشارقة، وتُعيّن رئيسةً لهيئة البيئة والمحميات الطبيعية وعضواً في المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة، وذلك اعتباراً من تاريخ 19 نوفمبـر 2025م.