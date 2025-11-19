الخميس 20 نوفمبر 2025 أبوظبي الإمارات
علوم الدار

حاكم الشارقة يصدر مرسوماً أميرياً بتعيين عائشة راشد ديماس رئيسة لهيئة البيئة والمحميات الطبيعية

حاكم الشارقة
19 نوفمبر 2025 14:01

أصدر صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، مرسوماً أميرياً بشأن نقل وترقية وتعيين رئيسة لهيئة البيئة والمحميات الطبيعية في إمارة الشارقة.

ونص المرسوم على أن تُنقل عائشة راشد علي بن ديماس السويدي من هيئة الشارقة للمتاحف إلى هيئة البيئة والمحميات الطبيعية في إمارة الشارقة، وتُرقى إلى درجة "رئيس دائرة" على نظام الوظائف الخاصة في حكومة الشارقة، وتُعيّن رئيسةً لهيئة البيئة والمحميات الطبيعية وعضواً في المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة، وذلك اعتباراً من تاريخ 19 نوفمبـر 2025م.

المصدر: وام
حاكم الشارقة
هيئة البيئة والمحميات الطبيعية
الشارقة
