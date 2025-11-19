الخميس 20 نوفمبر 2025 أبوظبي الإمارات
طحنون بن زايد يلتقي رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لـ "بلاك روك"

19 نوفمبر 2025 16:34

بحضور سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، التقى سمو الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان، نائب حاكم إمارة أبوظبي، مستشار الأمن الوطني، معالي لاري فينك رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لـ بلاك روك، وتناول اللقاء آخر تطورات الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا المتقدمة.

وقال سموه عبر منصة إكس:"بحضور سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، التقيتُ لاري فينك رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لـ بلاك روك، وتناولنا آخر تطورات الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا المتقدمة، وما تتيحه من فرص لإعادة تشكيل منظومات الاستثمار والاقتصاد العالمي.
 وأضاف سموه :" كما استعرضنا شراكتنا وتعاوننا في عدة مشاريع تزامناً مع عقد مجلس إدارة بلاك روك اجتماعها الأول في أبوظبي، في خطوة تعكس توسّع المشاريع المشتركة والثقة المتزايدة بدور الإمارة كمركز عالمي للابتكار والقطاع المالي".

المصدر: الاتحاد - أبوظبي
أبوظبي
خالد بن محمد بن زايد
طحنون بن زايد
