طحنون بن زايد يلتقي رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لـ "بلاك روك"

بحضور سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، التقى سمو الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان، نائب حاكم إمارة أبوظبي، مستشار الأمن الوطني، معالي لاري فينك رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لـ بلاك روك، وتناول اللقاء آخر تطورات الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا المتقدمة.

وقال سموه عبر منصة إكس:"بحضور سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، التقيتُ لاري فينك رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لـ بلاك روك، وتناولنا آخر تطورات الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا المتقدمة، وما تتيحه من فرص لإعادة تشكيل منظومات الاستثمار والاقتصاد العالمي.

وأضاف سموه :" كما استعرضنا شراكتنا وتعاوننا في عدة مشاريع تزامناً مع عقد مجلس إدارة بلاك روك اجتماعها الأول في أبوظبي، في خطوة تعكس توسّع المشاريع المشتركة والثقة المتزايدة بدور الإمارة كمركز عالمي للابتكار والقطاع المالي".