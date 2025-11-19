مطارات دبي: تطبيق «السجادة الحمراء» يشمل المسافرين القادمين بمبنى 3 خلال شهرين

أكدت مطارات دبي، أن خدمة السجادة الحمراء التي أحدثت نقلة نوعية في عمليات إنهاء إجراءات السفر للمغادرين في مطار دبي الدولي، ستُشمل المسافرين القادمين عبر المبنى 3 في غضون شهرين.

وقال ماجد الجوكر، الرئيس التنفيذي للعمليات في مطارات دبي في تصريحات لوكالة أنباء الإمارات «وام» على هامش معرض دبي للطيران 2025، إن «السجادة الحمراء» تُنجز الإجراءات في زمن يتراوح بين 6 ثوانٍ و14 ثانية كحد أقصى، لكن الأهم أنها لا تخدم مسافراً واحداً فقط، بل تسمح بمرور مجموعة تصل إلى 8 أو 10 أشخاص في الوقت نفسه عبر الممر الذكي، معتمدةً على بيانات بيومترية تتم معالجتها بشكل لحظي.

يُعتبر ممرّ السجادة الحمراء في مطار دبي الدولي خدمة ذكية تُعد الأولى من نوعها عالمياً، تتيح للمسافرين عبور إجراءات الجوازات خلال ثوانٍ معدودة دون الحاجة لإبراز أي وثيقة سفر ودون توقف.

وأضاف الجوكر: «نعمل باستمرار على إعادة تصوُّر تجربة المسافر عبر دمج التكنولوجيا بالعمليات، ورفع كفاءة إجراءات السفر والإنتاجية» لافتاً إلى أن تقنيات القياسات الحيوية لعبت دوراً محورياً في إعادة صياغة الإجراءات وفي دمج البيانات أو تبسيطها أو حتى إلغاء بعض الإجراءات بالكامل.

وأشار إلى أن جانباً كبيراً من التطوير لا يراه المسافر مباشرة، مثل استخدام الذكاء الاصطناعي في تحديد مواقع ودوران الطائرات، وقياس خصائصها، وتحليل البيانات التشغيلية في الزمن الحقيقي، ما يساعد فرق العمليات على اتخاذ قرارات أسرع وأكثر دقة.

واعتبر الجوكر أن ما شهده مطار دبي من نتائج قياسية في الربع الثالث ومنذ بداية العام بشكل عام يعود إلى منظومة تشغيلية متكاملة، ترتكز على كفاءة العمليات، والعمل بروح الفريق لمجتمع One DXB، إضافة إلى قوة الطلب السياحي والاقتصادي في دبي والأسواق الرئيسية.

وأكد أن مطارات دبي تتوقّع حركة قوية في ديسمبر، منسجمة مع توقعات دولة الإمارات بموسم قياسي، مؤكداً جاهزية فرق العمل عبر خطط تشغيلية مرنة للتعامل مع الذروة المتوقعة، باعتبار المطار تعامل مع فترات استثنائية وذروات سفر بشكل متكرر.

وقال: إن الأرقام للربع الأخير وتوقّعات العام قيد المراجعة، لكننا نتوقع أن نتجاوز خلال العام الجاري حاجز 95.2 مليون مسافر.

وفيما يتعلق بمطار آل مكتوم الدولي، قال الجوكر: إن عمليات المطار الحالية تشهد نمواً ملحوظاً، حيث تعامل في النصف الأول من العام مع نحو 910 آلاف مسافر عبر أكثر من 20 شركة طيران، مع توقّع بلوغ قرابة مليون مسافر بنهاية العام.

وأكد أن التصميم الجديد للمطار في مراحله الأخيرة، وأن المناقصات والشراكات جاهزة، موضحاً أن المبنى الحالي الذي يستخدمه المسافرون اليوم لا يمثّل جزءاً من المطار الجديد، الذي سيكون مختلفاً كلياً من حيث الشكل والحجم والبنية والقدرات.

وحول معرض دبي للطيران 2025، قال الجوكر: إن المعرض منصة لتواصل الخبرات وطرح الابتكارات الجديدة، ومنها حلول التنقل الجوي الحديث والطائرات الكهربائية والطائرات ذات الإقلاع العمودي.

وأوضح أن مطارات دبي تشارك ضمن تحالف الاستدامة بالشراكة مع دناتا وفلاي دبي وشركاء آخرين، بهدف عرض حلول عملية لاستخدام أدوات مستدامة في مناولة الطائرات، والاعتماد على طاقة متجدِّدة في مجمل العمليات الأرضية.