الطقس المتوقع في الإمارات غداً

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداً صحواً إلى غائم جزئياً، وتظهر السحب المنخفضة على البحر والجزر غرباً، ورطباً ليلاً وصباح الجمعة على بعض المناطق الساحلية والداخلية مع فرصة تشكل الضباب أو الضباب الخفيف.

وأوضح المركز في بيانه اليومي حول حالة الطقس، أن الرياح ستكون خفيفة إلى معتدلة السرعة ونشطة غرباً مثيرة للغبار أحياناً، و حركتها شمالية شرقية - شمالية غربية، وسرعتها / 10 إلى 25 تصل إلى 40 كم/س.

ويكون الموج في الخليج العربي خفيفاً إلى متوسط ومضطرباً غرباً ، ويحدث المد الأول عند الساعة 12:27 والمد الثاني عند الساعة 02:05 و الجزر الأول عند الساعة19:41 والجزر الثاني عند الساعة 06:32.

وفي بحر عمان يكون الموج خفيفاً ، و يحدث المد الأول عند الساعة 08:34 والمد الثاني عند الساعة 36:22 و الجزر الأول عند الساعة 15:25 والجزرالثاني عند الساعة 04:13.