علوم الدار

«العربية للطيران» تطلق «خدمة تسجيل السفر من المنزل» بالشارقة

«العربية للطيران» تطلق «خدمة تسجيل السفر من المنزل» بالشارقة
19 نوفمبر 2025 19:31

أطلقت «العربية للطيران» «خدمة تسجيل السفر من المنزل» في الشارقة والتي تتيح للمسافرين إتمام إجراءات السفر من منازلهم لتوفير مزيد من الراحة وتجربة سفر أكثر سلاسة.
توفر الخدمة الجديدة للمقيمين المسافرين من مطار الشارقة الدولي فرصة تسجيل السفر من منازلهم مع إمكانية حجز الخدمة من 24 ساعة وحتى ثماني ساعات قبل موعد الرحلة.
وعند حجز الخدمة يقوم أحد موظفي «العربية للطيران» بزيارة المسافرين في منازلهم لتسجيل أمتعتهم وإصدار بطاقات الصعود إلى الطائرة مما يمكّنهم من التوجه مباشرة إلى المطار والانطلاق في رحلتهم بسلاسة تامة.
وتواصل «العربية للطيران» تعزيز تجربة مسافريها في مختلف مراحلها ويعكس إطلاق «خدمة تسجيل السفر من المنزل» التزامها بتقديم حلول معقولة التكلفة ومزايا إضافية تواكب الاحتياجات المتنامية لمسافريها.

المصدر: وام
