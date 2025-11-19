«محمد بن راشد للإسكان» تنال «آيزو» في نظم إدارة مكافحة الاحتيال

دبي (الاتحاد)



حققت مؤسسة محمد بن راشد للإسكان، إنجازاً نوعياً جديداً يضاف إلى سجلها الحافل بالتميز المؤسسي، بحصولها على شهادة ISO 37003:2021 في نظم إدارة مكافحة الاحتيال، لتكون أول جهة في دولة الإمارات العربية المتحدة تنال هذا الاعتماد المرموق من هيئة الاعتماد العالمية LRQA، مما يعكس التزام المؤسسة بتطبيق أرقى معايير الحوكمة والنزاهة والشفافية في جميع أعمالها وإجراءاتها الإدارية والمالية.

وأكد ظلال بن قريش الفلاسي، مساعد المدير التنفيذي لقطاع الدعم المؤسسي في مؤسسة محمد بن راشد للإسكان، أن حصول المؤسسة على هذه الشهادة يمثل تتويجاً لجهود متواصلة في تطوير أنظمة العمل والحوكمة، وتعزيز بيئة عمل قائمة على القيم الأخلاقية والممارسات المؤسسية الرصينة.